Муді зіпсував яскравий ювілей Хіггінсу: результати World Open 2026

У місті Юйшань завершився другий день престижного снукерного турніру World Open.

Українець Юліан Бойко зіграв проти Марко Фу. Представник Гонконгу входив до списку топових гравців тривалий час, аж поки в 2018 році не пропустив тривалий період через операцію на очах, а потім мав проблеми з виступами через COVID-19.

Це не завадило 48-річному снукеристу провести найкращий матч сезону. На рахунку Фу аж 5 залікових серій і загальні 5-3.

Ветеран Джон Хіггінс проводив свій 2000-й матч за кар'єру в мейн-турі. Суперником був молодший на 30 років Стен Муді.

"Чарівник із Вішоу" програвав з рахунком 1:4. Утім, зумів зрівняти рахунок. У контровій партії Стен зіграв краще й пройшов далі.

Джадд Трамп не мав проблем з австрійцем Флоріаном Нюссле (5:1).

Далі пройшли всі фаворити. Можливо, трохи здивував Чжао Сіньтун, який віддав аж 4 фрейми своєму земляку Луну Цзехуану.

Снукер – World Open 2026

17 березня

Марк Аллен (Північна Ірландія) 5-2 Антоні Ковальські (Польща)

(Північна Ірландія) 5-2 Антоні Ковальські (Польща) У Іцзе (Китай) 5-3 Чан Бін'юй (Китай)

(Китай) 5-3 Чан Бін'юй (Китай) Кайрен Вілсон (Англія) 5-2 Лю Хаотянь (Китай)

(Англія) 5-2 Лю Хаотянь (Китай) Джексон Пейдж (Вельс) 5-2 Лю Веньвей (Китай)

(Вельс) 5-2 Лю Веньвей (Китай) Cяо Годун (Китай) 5-2 Жюльєн Леклер (Бельгія)

(Китай) 5-2 Жюльєн Леклер (Бельгія) Джон Хіггінс (Шотландія) 4-5 Стен Муді (Англія)

(Англія) Джадд Трамп (Англія) 5-1 Флоріан Нюссле (Австрія)

(Англія) 5-1 Флоріан Нюссле (Австрія) Чжан Аньда (Китай) 5-1 Стівен Холлворт (Англія)

(Китай) 5-1 Стівен Холлворт (Англія) Юліан Бойко (Україна) 3-5 Марко Фу (Гонконг)

(Гонконг) Алі Картер (Англія) 3-5 Мартін О'Доннелл (Англія)

(Англія) Марк Вільямс (Вельс) 5-2 Рікі Уолден (Англія)

(Вельс) 5-2 Рікі Уолден (Англія) Гері Вілсон (Англія) 5-4 Аарон Хілл (Ірландія)

(Англія) 5-4 Аарон Хілл (Ірландія) Сем Крейгі (Англія) 5-3 Яо Пенчен (Китай)

(Англія) 5-3 Яо Пенчен (Китай) Чжао Сіньтун (Китай) 5-4 Лун Цзехуан (Китай)

Нагадаємо, Ронні О'Салліван заявив, що хоче повернутися на свій рівень 7-8-річної давності.