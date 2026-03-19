Яскравий виступ О'Саллівана, Вільямс програв іранцю: результати World Open

У місті Юйшань завершився третій день престижного снукерного турніру World Open.

Ронні О'Салліван недаремно прибув до Китаю ще за тиждень до турніру. Після впевненої перемоги над Россом М'юїром "Ракета" закріпив успіх.

Легендарний гравець не віддав Меттью Селту жодного фрейму. На рахунку Ронні 3 серії на 50+ (77, 96, 52), а також сенчурі на солідні 138 очок.

Чемпіон світу 2023 Лука Бресель розгромно програв (1:5) Артемійсу Жіжінсу. Латвієць завдяки цьому успіху практично на 99% гарантував собі продовження прописки в мейн-турі ще на 2 роки.

Чудовий матч провів і Шон Мерфі. Серії на 59, 61, 84, 117 та 120 очок і впевнений прохід в 1/8 фіналу.

Перспективний китаєць У Іцзе видав справжню дуель з мегадосвідчений Стюартом Бінемом. У контровій партії краще себе проявив представник Піднебесної.

Кайрен Вілсон здолав Алана Тейлора, а Джадд Трамп – Джексона Пейджа.

Продовжує перемагати й Чжао Сіньтун. Він не мав проблем із Семом Крейгі – 5:1.

Головною сенсацією дня можна вважати виліт 50-річного Марка Вільямса. Валлієць поступився Хоссейну Вафаеї з рахунком 5:2.

Іранець грає в мейн-турі з 2012-го, два роки тому навіть підіймався на 15 сходинку світового рейтингу, але цього сезону результатами не виблискував. Наразі "Принц Персії" посідає 33 рядок.

Марко Фу підтвердив, що недаремно проти Юліана Бойка виступив на найвищому рівні. Він і проти Марітна О'Доннела відзначився потужними брейками (74, 75, 87, 99). Досвідчений гонконгець переміг з рахунком 5:3.

17 березня

