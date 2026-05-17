Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван став переможцем турніру Global Championship

Руслан Травкін — 17 травня 2026, 23:24
О'Салліван став переможцем турніру Global Championship
Ронні О'Салліван
Pluto900

В англійському Редінгу завершився турнір Global Championship. У фіналі грали Ронні О'Салліван і Лука Бресель.

"Ракета" обіграв чемпіона світу 2023 року з рахунком 10:5.

За матч Ронні оформив п'ять сенчурі-брейків. Перемога йому принесла 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Для О'Саллівана це вже третя перемога за місяць. На початку квітня він виграв символічний турнір імені Джона Вірго, а тиждень тому став тріумфатором чемпіонату світу серед ветеранів.

Зазначимо, що Global Championship проходив у форматі "снукер900". Фрейм грається 900 секунд (15 хвилин), а на удар гравцям дається 20 секунд.

Нагадаємо, Кен Догерті пояснив, чому Стівен Хендрі був домінуючим гравцем. 

снукер Ронні О'Салліван Лука Бресель

снукер

О'Салліван і Бресель зіграють у фіналі Global Championship
Четверо українців вийшло до чвертьфіналу Bern Open 2026
Визначилися суперники українських снукеристів у плейоф Bern Open
Колишній чемпіон світу пояснив, чому Хендрі можна вважати кращим за О'Саллівана
Зірка снукеру Хіггінс назвав людину, яка вивела його на вершину

Останні новини