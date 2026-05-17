О'Салліван став переможцем турніру Global Championship

В англійському Редінгу завершився турнір Global Championship. У фіналі грали Ронні О'Салліван і Лука Бресель.

"Ракета" обіграв чемпіона світу 2023 року з рахунком 10:5.

За матч Ронні оформив п'ять сенчурі-брейків. Перемога йому принесла 30 тисяч фунтів стерлінгів.

A big CONGRATULATIONS to The Rocket, Ronnie O'Sullivan, who after a 10-5 win against Luca Brecel, takes home the Global Championship trophy🏆🚀 pic.twitter.com/5q4djK8qBE — Snooker Legends (@Snookerlegends) May 17, 2026

Для О'Саллівана це вже третя перемога за місяць. На початку квітня він виграв символічний турнір імені Джона Вірго, а тиждень тому став тріумфатором чемпіонату світу серед ветеранів.

Зазначимо, що Global Championship проходив у форматі "снукер900". Фрейм грається 900 секунд (15 хвилин), а на удар гравцям дається 20 секунд.

Нагадаємо, Кен Догерті пояснив, чому Стівен Хендрі був домінуючим гравцем.