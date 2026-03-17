Суперник провів найкращий матч сезону: Бойко поступився Фу на World Open

Юліан Бойко припинив виступи на турнірі World Open. Його суперником був досвідчений Марко Фу.

Гра завершилася перемогою гонконгця з рахунком 5:3.

Суперники продемонстрували досить пристойний рівень виконання. На рахунку Бойка залікові серії на 68 та 118 очок.

Щоправда, Марко провів найкращу гру не лише в сезоні, а й за останні роки. Він оформив 4 серії на 50+ очок, а також солідний сенчурі на 107 очок.

Снукер – World Open 2026

17 березня

Юліан Бойко (Україна) – Марко Фу (Гонконг) 3:5

Нагадаємо, в перший день турніру перемоги здобули Ронні О'Салліван та інші фаворити.

World Open триватиме до 23 березня. Призовий фонд складає 825 тисяч фунтів.