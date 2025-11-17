Селбі тішить рідне місто, Трамп програє другий фінал за 3 тижні: підсумки Champion of Champions

У Лестері, на багатофункціональній Mattioli Arena, відкритій у 2016 році, завершився запрошувальний снукерний турнір Champion of Champions 2025.

За титул змагалися переможці найважливіших турнірів останнього календарного року.

Загальний призовий фонд становив 440 тисяч фунтів – більш ніж гідна сума для 16 учасників. Переможець отримував 150 тисяч, фіналіст – 60 тисяч, а навіть ті, хто вибував після першого матчу, забирали по 12 500. На деяких рейтингових турнірах і вихід до чвертьфіналу не гарантує таких грошей.

Варто нагадати: у снукері призові – це і рейтингові очки, але Champion of Champions – турнір запрошувальний, тож його результати не впливають на позиції гравців у мейн-турі.

Вибачаємося за тавтологію, але "Чемпіон" розібрався, хто став чемпіоном чемпіонів. Подивимося на найяскравіші події.

Hometown Hero

Лестер, без перебільшення, друге місто Англії за снукерним духом після Шеффілда. Тут і Ліга чемпіонів, і кваліфікації до азійських турнірів, і етапи Q-School, і безліч аматорських стартів.

Утім, серед місцевих гравців справжнім гегемоном залишається Марк Селбі. Поруч тримаються Джо О'Коннор, Бен Вулластон, Луїс Хіткоут, але їхні колективні досягнення не йдуть у жодне порівняння з історією успіху Марка.

Не дивно, що саме за нього – хоч і без футбольної гучності – найбільше вболівали місцеві трибуни.

Марк Селбі та місцева публіка

Ще один представник цього міста, Том Форд, теж мав шанс на свято, але ровесник Селбі припинив боротьбу вже в першій грі.

"Бешкетник" не підвів очікувань – пройшов турнірну дистанцію майже бездоганно.

Сотнями почали – сотнями й завершили. Трамп і Селбі подарували фінал-вогонь

Фінал вийшов саме таким, як і мало бути для протистояння двох титанів. І Джадд, і Марк – еліта світового снукеру. І вони в черговий раз це довели.

Frame One: Trump 1⃣1⃣1⃣

Frame Two: Selby 1⃣0⃣2⃣



Incredible start from both of our finalists!https://t.co/wV6VLgDL7K #ChampOfChamps pic.twitter.com/jf5DkVW7Pm — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 16, 2025

За 15 фреймів глядачі побачили 6 сенчурі-брейків! Для порівняння: за всі попередні 14 матчів турніру було зроблено 17 сотень.

WST

Лише 11-й фрейм обійшовся без залікових серій – і це сам по собі рекордний показник видовищності.

Перша сесія завершилася 5:4 на користь місцевого улюбленця. Джадд вирівняв рахунок на старті вечірньої частини – 5:5.

Здавалося, інтрига триматиметься до останнього, але тут Селбі перемкнувся в "режим Бога", забравши 5 фреймів поспіль.

Особливо драматичним був фрейм №12 – усе вирішувалося на розовому та чорному. Напружена тактична боротьба тривала кілька хвилин, але після одного з ударів "Туза" биток звалився в лузу, тому Селбі не треба вже було й виходити до столу. 7:5 – і момент перелому.

Ooo, could that be a defining moment in this final?



Trump goes in off the pink following a tense safety exchange in the 12th frame. Selby now two clear at 7-5!https://t.co/8cFuJP2xAD #ChampOfChamps pic.twitter.com/6ZSkq8ZLtd — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 16, 2025

Далі – магія. У наступних трьох фреймах Селбі кожного разу робив сенчурі, а перемогу закріпив тотальним кліренсом, забивши всі кулі за один підхід.

Leicester's finest seals the title in exceptional fashion 🤩



Mark Selby, what a deserving champion 🙌@sportsbet #ChampofChamps pic.twitter.com/uRFrwojPSi — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 16, 2025

Перша зустріч у фіналі – за 14 років

І Трамп, і Селбі – часті гості великих фіналів. Джадд має у колекції 30 титулів, Марк – 41.

Втім, між собою трофей вони розігрували лише раз – у 2011 році на China Open, турнірі, що зник із календаря три роки тому. Тоді переміг 24-річний Трамп – це був його перший титул.

Judd Trump and Mark Selby collide in a major final for the first time since the 2011 China Open 🤯



An incredible spectacle coming your way on this super Sunday of Snooker 🔥@Sportsbetio #ChampofChamps pic.twitter.com/fCegHp7Wlr — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 16, 2025

Після фіналу в Лестері Марк жартома пригадав той давній матч у коментарі журналістам після успіху.

"Грати проти Джадда у фіналі – велика честь. Єдиний раз, коли ми зустрічалися раніше, був ще у 2011 році. Йому було років дванадцять – і він переміг мене 10:8", – сказав Селбі.

Старався жартувати й уродженець Брістоля, але житель міста Дубай. Кореспондет Роб Вокер поцікавився, чи є якісь позитивні моменти? Відповідь Джадда повеселила публіку.

Rob Walker: “It’s been a tough week, but there are some positives!”

Judd Trump: “Err… not really, no. There are no positives!” 🙈#ilovesnooker @juddtrump pic.twitter.com/SOhqWytiIx — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) November 16, 2025

Та сумувати "Тузу" є про що. Другий програний фінал за три тижні. Востаннє він брав титул практично рік тому – 1 грудня 2024-го, коли став переможцем UK Championship.

Непередбачуваний Сіньтун

Чжао – чинний чемпіон світу. Він добре відомий тим, що коли "спіймає гарячу руку", то відірвати його від столу просто неможливо. Недарма його прозивають "Циклон".

Свій статус він підтвердив перемогою над Марком Алленом (4:0), а також запаморочливим камбеком проти Кайрена Вілсона: поступаючись 3:5, китаєць узяв три фрейми поспіль.

І, здавалося б, кураж триває – старт проти Трампа 2:0! Втім, після цього "Туз" увімкнув оберти, забрав шість партій поспіль, а в Сіньтуна раптом перестало виходити абсолютно все.

28-річний Чжао продовжує залишатися без жодного титулу після тріумфу в "Крусіблі". Ба більше – навіть без жодного фіналу за цей час.

"Прокляття О'Саллівана"?

Champion of Champions проводиться з 2013 року. Перші два титули взяв легендарний, великий і нестримний (у ті роки так точно!) Ронні О'Салліван. І з того часу вже одинадцять років жодному чинному чемпіону не вдалося захистити титул.

А Джадд Трамп може взагалі вважати себе головним невдахою цих змагань. У 2021-му він забрав головний приз і овації, але п'ять разів (!) опинявся в іншій ролі – фіналіст, оплески підтримки, компліменти суперника, але не трофей.

Тепер шанс розірвати це "прокляття" матиме Селбі. Чи вдасться йому? Дізнаємось за рік.

Марк і його жарти

Торік у Болтоні перемогу здобув Марк Вільямс. Стояв він і на шляху Селбі цього разу – і поступився в чвертьфіналі.

Валлієць, здається, не надто засмутився. У свої 50 він кайфує від кожного удару, від кожного руху біля столу. Навіть під час матчу з Селбі встигав жартувати.

І все ж "Машина по забиванню куль" дала більш ніж гідний опір – 5:6. Це був найважчий матч для майбутнього чемпіона. Недаремно Трамп повторює, що "Клас-92" може триматися на топ-рівні ще 10 років.

Шон Мерфі бушує і жартує

Мерфі вже не юний – у серпні "Чарівнику" виповнилося 43. І, здається, вік дає про себе знати: гравець обурився, що організатори поставили його відкривати турнір, хоча він лише напередодні прилетів із Нанкіна після International Championship. Ні відпочити, ні адаптуватися до нового часового поясу.

Чи вплинуло це? Цілком можна припустити. Шон поступився перспективному Лею Пейфаню – 1:4.

Але Мерфі є Мерфі: шоумен-джентльмен. Навіть виліт із турніру він перетворив на жарт.

Що далі?

У мейн-турі тиждень буде насичений. 22 листопада стартує кваліфікація до престижного UK Championship. До виступів повернеться й Юліан Бойко – його першим суперником стане німець Умут Дікме.

Але, мабуть, головні погляди фанатів снукеру будуть спрямовані в Ер-Ріяд, де пройде ще один запрошувальний турнір – Riyadh Season Snooker Championship 2025.

Сітка виглядає дивно: топ-гравці та два представники Саудівської Аравії, які, ймовірно, завершать виступ уже в перших матчах.

Загальний призовий фонд – 785 тисяч фунтів, але головне інше: гравець, який оформить максимум, може заробити 1 мільйон фунтів, якщо заб'є додаткову золоту кулю.

О'Салліван серед учасників. На Saudi Arabia Masters "Ракета" вже робив два максимуми в одному матчі.

Тож є побоювання, що після можливого "золотого джекпота" Ронні ми побачимо аж у квітні – на чемпіонаті світу в Шеффілді. Хоча претендувати на приз будуть і інші майстри кия – конкуренція буде шалена.