Лісовскі не зумів стати Агентом 007, Трамп радіє поразці: підсумки Northern Ireland Open 2025

Протягом останнього тижня Белфаст був епіцентром снукерного світу – арена "Waterfront Hall" приймала черговий турнір сезону 2025/26. І хоча Юліан Бойко не зумів пройти кваліфікацію до основної сітки Northern Ireland Open, перемога все ж має український слід – чемпіоном став Джек Лісовскі, гравець, якого з Україною пов’язує набагато більше, ніж просто симпатія.

Про його тріумф, провал Чжао Сіньтуна, відродження Джадда Трампа й найромантичніше фото в історії снукеру – в огляді від "Чемпіона".

За крок від агента 007. Тріумф Лісовскі

Белфаст приймав турнір без кількох головних зірок. Ронні О’Салліван і Марк Вільямс пропустили змагання, а Ніл Робертсон знявся за день до старту через хворобу – тому коло фаворитів суттєво звузилося. Втім, у грі залишались інші топи – Джадд Трамп, Кайрен Вілсон, Марк Селбі, Джон Хіггінс і "чарівник" Шон Мерфі, який став першим у сезоні, кому вдалося двічі дійти до фіналу рейтингових турнірів.

А ось Джека Лісовскі серйозно ніхто не сприймав. "Лис" завжди був гравцем настрою – в один день він може обіграти будь-кого, демонструючи неймовірне поєднання агресії, техніки та влучності, а в інший – сам собі ворог.

Та цього разу все склалося ідеально. Уже вихід Лісовскі до фіналу став сенсацією. У снукерному ком'юніті в соцмережі "X" (колишньому Twitter – прим.) навіть жартували: якщо Джек знову програє, його можна сміливо кликати агентом 007. І у цьому був сенс – адже 34-річний англієць шість разів грав у фіналах і шість разів програвав. Востаннє він доходив до вирішальної зустрічі ще у 2021-му.

Дорога до фіналу

Лісовскі стартував блискуче – 4:0 над Харісом Тахіром за якихось 47 хвилин. Для снукеру, де один фрейм може тривати понад пів години, – це майже спринт.

Simply RUTHLESS from Jack Lisowski, taking just 47 minutes to progress in Belfast! 😳



Jack-pot showed Haris Tahir no mercy en-route to a 4-0 victory in the @betvictor Northern Ireland Open! — WST (@WeAreWST) October 19, 2025

Далі був список справжніх падінь фаворитів:

Чотириразовий чемпіон світу Марк Селбі – 4:2;

– 4:2; Надзвичайно швидкий і технічний за столом Тепчая Ун-Ну – 4:2;

– 4:2; Чинний чемпіон турніру і №2 світового рейтингу Кайрен Вілсон – 5:3.

У півфіналі очікував Чжоу Юелунь. Враховуючи, форму Годуна (за виключенням тріумфу в Ухані), Джуньху і Сіньтуна, напевно, саме Чжоу зараз найбільш стабільний представник Піднебесної. Але без шансів – 6-1.

Фінал, що вартий фільму

На старті вирішального матчу здавалось, що удача залишила Лісовскі. За п’ять фреймів – жодної залікової серії, але рахунок лише 2:3. Джадд Трамп, відомий своєю серійністю, помилявся незвично часто.

Снукер – гра джентльменів. І Джек це підтвердив. У сьомому фреймі він випадково торкнувся червоної кулі перед ударом битка. Рефері момент не помітив, але Лісовскі чесно зізнався. Трамп виграв фрейм і повів 4:3.

Стоп-кадр. Рефері не побачив, що Джек торкнувся києм спочатку кольорової кулі. Лісовскі зізнався, що був фол.

Далі – суцільна гра в "доганялки": 4:4, 5:4 на користь опонента, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7.

І зрештою – 8:7! Джек нарешті вийшов уперед. Утім, тепер Джадд зумів зрівняти. Нерви на десайдері не здали, а руки під час ударів не підвели. 9:8! Сталося те, чого від "Джекпота" чекали роками.

Солодкий реванш проти друга

Назвати це "реваншем" – можливо, не зовсім коректно, адже Трамп і Лісовскі справді близькі друзі. Але історія їхніх фінальних дуелей була надто болючою для Джека:

Фінали Джека Лісовскі:

29 липня 2018 – Riga Masters: Ніл Робертсон (2:5)

7 квітня 2019 – China Open: Ніл Робертсон (4:11)

15 грудня 2019 – Scottish Open: Марк Селбі (6:9)

20 грудня 2020 – World Grand Prix: Джадд Трамп (7:10)

31 січня 2021 – German Masters: Джадд Трамп (2:9)

7 березня 2021 – Gibraltar Open: Джадд Трамп (0:4)

Скріншот

Трамп тричі поспіль залишав друга без трофея. І тепер Лісовскі взяв своє.

Новий етап у кар’єрі

Ця перемога – не лише статистична. Джек уникнув долі стати першим гравцем в історії, який програв би сім фіналів поспіль. До нього подібну серію мав лише Шон Мерфі (2017–2019).

У соцмережах жартують, що Джадд просто вирішив змилуватися над другом. Та, попри ці іронічні нотки, треба визнати – це був чесний, видовищний (окрім початкових фреймів 5-6, де було більше браку, ніж успішних серій) і неймовірно напружений фінал.

Трамп, до речі, уперше цього сезону дійшов хоча б до фіналу – після кількох турнірів без півфіналів це вже прогрес.

Лісовскі ж нарешті довів, що може бути не лише талановитим, а й стабільним. Його перший титул – це історія про терпіння, зрілість і віру у власні сили.

Нотка трагічності й український слід

Батько – ключова фігура в житті Джека Лісовскі. Саме він привів сина у снукер, підтримував, радів кожній перемозі й усе життя чекав на найголовнішу. На жаль, у березні цього року його не стало. Тож найціннішу звитягу у кар’єрі сина він, на жаль, так і не побачив.

What a story.🙏 No man deserves his first title more than Jack Lisowski.

What a great #NIopen final.🔥 He beats his best friend Judd in the deciding frame. Unbelievable.

Enjoy Jack. Your dad is watching from heaven and is so proud of you.❤️ pic.twitter.com/JATxenubWn — SnookerLover (@Snooker147Lover) October 26, 2025

Після цієї втрати Джек знявся з Гран-прі Гонконгу, де в 1/8 фіналу мав зіграти проти... Джадда Трампа.

У промові після перемоги Лісовскі не зміг стримати емоцій. Він присвятив титул своєму татові й подякував "Джаддернауту" за підтримку.

"У мене таке відчуття, ніби я зараз знепритомнію! Я ніколи в житті такого не відчував. Це таке сюрреалістичне відчуття. Мені здається, ніби я сплю. Я думав про це (перемогу – прим.) з шести чи семи років. Це зайняло у мене трохи більше часу, ніж мені б хотілося. Я скромна людина. Я щасливий і з одним титулом. Це була моя мрія з самого дитинства. Я хочу сказати Джадду, що він мій найкращий друг з 14 років. Він був там зі мною, ми були в ресторані в Гонконзі, і я отримав повідомлення про мого тата. Ти був найкращим другом, про якого я міг тільки мріяти, протягом цих останніх восьми місяців. Ти – найкраще, що я міг би собі уявити у брата. І я тебе люблю. Сьогодні на мені шкарпетки мого тата. Коли він помер, перше, що я сказав собі, – він ніколи не побачить, як я виграю рейтинговий титул. Але хтось сказав мені, що ти можеш зробити це для своєї мами. Це для нього, коли він дивиться на мене з небес, і для моєї мами також. Моя мама досі підтримує мене, коли мені сумно, хоча мені вже 34", – зізнався Джек.

WST

What a maiden voyage for Jack Lisowski at the Northern Ireland Open in Belfast—his first ranking title 9-8 thriller against best mate Judd Trump! Unlike poor Jack Dawson's icy exit, Lisowski stayed afloat to edge out the world No. 1 and claim the Alex Higgins Trophy. pic.twitter.com/vU6seaanPp — Ger (@Mayosnookerfan) October 26, 2025

Перемога викликала в нього справжні сльози. А Джадд, хоч і програв, виглядав щасливішим, ніж після будь-якої своєї перемоги. Він чудово розумів – це, мабуть, найцінніша поразка у його кар’єрі.

"Я дуже радий за Джека. Я ніколи не вважав би це правильним, але, мабуть, я щасливіший, ніж якби виграв сам. Я виклався на повну. Але не судилося. Джек повністю заслужив перемогу. Ніхто не радіє за нього більше, ніж я", – сказав лідер світового рейтингу.

Джадд Трамп вітає Джека з перемогою WST

Хоча у Джадда є певний сенс сумувати. Для нього це був 50-й фінал у кар'єрі. Трішки зіпсував таку чудову цифру.

Український слід у родині Лісовскі

Дід Джека був не чужий до України. Снукерист це добре знав і не приховував. У квітні 2022 року Лісовскі хотів виступити на чемпіонаті світу з українським прапором на жилеті, однак WST не дозволила цього.

Тоді Лісовскі емоційно висловився під час флеш-інтерв’ю BBC.

"Всі у цій кімнаті точно підтримують Україну, то чому, чорт забирай, я не можу носити прапор? Це те, що близьке моєму серцю. Мій дідусь – українець, мій тато був там. Мені дуже сумно через те, що там відбувається. Я намагався носити прапорець під час чемпіонату світу. Але мені сказали, що я не маю права, якщо я не українець. У мене є трохи українського, але нібито цього було недостатньо, тому довелося зняти значок із жилета. Я грав із прапорцем на кількох турнірах, я хочу його носити, але мені не дозволили", – говорив тоді Джек.

Його дід переїхав до Великої Британії наприкінці Другої світової війни. На жаль, більше подробиць про цю історію знайти поки що не вдалося.

Битва найкращих друзів

Белфаст подарував ще одне тепле протистояння – у чвертьфіналі зійшлися давні товариші Марк Аллен і Джордан Браун. Для місцевої публіки дуель північнорландців – це був справжній подарунок.

На відміну від Марка, Браун ніколи не вважався зіркою, але це не завадило їм залишатися близькими друзями й часто тренуватися разом. Цього разу переміг більш титулований Аллен – упевнено й без зайвої драми.

Матч, утім, запам’ятався не лише рахунком, а й одним із найромантичніших фото в історії снукеру – кадром, де два друзі, які щойно змагались між собою, щиро обіймаються після гри.

Facebook.com/WorldSnookerTour

Сіньтун – аматор. За грою, але з поважної причини

І все ж таки Джордан Браун устиг відзначитися – у першому раунді він буквально розгромив Чжао Сіньтуна 4:0.

Річ не в тому, що Браун показав щось надзвичайне – радше Сіньтун був невпізнаваним. Чинний чемпіон світу за чотири фрейми набрав усього 51 очко.

Після матчу "Циклон" визнав, що почувався дуже погано – як з’ясувалося, він переніс вітрянку. У 28 років така "дитяча хвороба" справді дається взнаки.

"Зараз мені вже краще. Кілька днів тому тіло відчувало себе не дуже добре, неважливо, але я продовжую намагатися видужати. Сьогодні було тяжко. Я не знаю, як правильно сказати англійською: я прийняв ліки, але вони не дають мені зосередитися. Коли я кладу руку на стіл, у мене трохи паморочиться в голові. Під час дальніх ударів я нічого не бачу. Зараз краще, можливо, за кілька днів усе буде гаразд. Я намагався грати добре, але було важко", – сказав китаєць після зустрічі.

Причина – поважна, але факт залишається фактом: Чжао все ще далекий від своєї найкращої форми. Після тріумфу у "Крусіблі" минуло вже багато часу, а нинішній сезон поки що складається вкрай невдало – вісім турнірів, жодного фіналу, і лише один півфінал, ще у серпні, на Shanghai Masters.

Сіньтун став чемпіоном світу в статусі аматора. Іронія долі, але нинішні його результати нагадують показники володарів wild-card без професійного статусу.

Читайте також : Відео Фото Імператор зі Сходу підкорив "Крусібл": аматор сенсаційно здолав зірок і став чемпіоном світу зі снукеру

Трамп – чорна мітка для легенди

Джадд Трамп у чвертьфіналі вибив із боротьби легендарного Джона Хіггінса. 50-річний шотландець, можливо, й рвав би волосся на голові від розпачу, якби воно там ще було, та й, правду кажучи, сам "Чарівник з Вішоу" вже не так болісно сприймає поразки.

Для нього Трамп – справжня чорна мітка. До зустрічі в Белфасті рахунок особистих протистоянь між ними був рівним – 26:26. Але останні 12 матчів поспіль на рейтингових турнірах залишалися за Джаддом.

📊 Judd Trump has won his last 12 ranking event matches against John Higgins.



Will that streak continue today? The two meet in the quarter-finals of the Northern Ireland Open.



📷: Nigel Roddis/Getty Images#snooker pic.twitter.com/Z2QqnyBKpV — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) October 24, 2025

У Північній Ірландії Хіггінс не зміг зламати цю неприємну тенденцію. Востаннє він перемагав англійця майже вісім років тому.

Сезон лише набирає обертів. І снукерний світ з нетерпінням чекає – чи зможе легендарний ветеран нарешті покарати нинішню зірку?

Белфаст – щасливе місце для Джадда

Повертається Джадд Трамп у рідний Брістоль (а може й у Дубай, де мешкає останніми роками) без трофея, проте збережена аура переможця у стінах "Waterfront Hall" нікуди не зникла.

За 10 розіграшів Northern Ireland Open "Туз" шість разів грав у фіналах, і чотири рази ставав чемпіоном. Така стабільність – рідкість навіть для топів.

Але на зміну приходить і неприємна стабільність. Попередні чотири фінали англієць вигравав, а останні два – ні. Рік тому його здолав Кайрен Вілсон.

Та навіть без титулу Джадд має чим тішитися: у кризовому сезоні фінал і 45 тисяч фунтів призових – чудовий результат. До того ж – важливі рейтингові очки.

А ось Джек Лісовскі збагатився на 100 тисяч фунтів, що дозволило йому піднятися з 29-го на 24-е місце світового рейтингу.

Алі Картер бере реванш у Муді... і раптово знімається

19-річний Стен Муді – головний юний талант англійського снукеру – вже кілька разів змушував старшого на 27 років Алі Картера кусати лікті.

Доля звела їх між собою третій турнір поспіль. На Xi’an Grand Prix він переміг "Капітана" 5:3, а на British Open – 4:3. В обох випадках Картер був близький, але саме юнак виявлявся холоднокровнішим у вирішальні миті.

І ось реванш. Цього разу досвід переміг молодість. Муді вів 2:0, потім 3:2, але у вирішальних фреймах Картер увімкнув досвід і зібраність, вирвавши перемогу.

Та святкування тривало недовго. Уже за кілька годин пролунала несподівана новина: Алі Картер знімається з Northern Ireland Open через особисті причини.

Офіційних деталей немає. Зазвичай у таких випадках йдеться про сімейні проблеми або, не дай Боже, втрату близької людини. Журналісти не змогли знайти підтвердження, а сам Картер у соцмережах ситуацію не коментував.

Що далі?

Попереду коротка пауза – тиждень перепочинку, після якого на снукеристів чекає International Championship. Один із найпрестижніших турнірів сезону пройде в китайському Нанкіні. Загальний призовий фондом складає 825 тисяч фунтів, де переможець отримає 175 тисяч.

І головне – у грі знову будуть Ронні О’Салліван та Марк Вільямс. Останній, до слова, не пустив до основної сітки українця Юліана Бойка, упевнено обігравши його у кваліфікації.