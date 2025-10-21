Українська правда
Відомий гравець у снукер підтвердив, що Вільямс не тренується між турнірами

Руслан Травкін — 21 жовтня 2025, 16:05
Марк Вільямс
WST

Валлійський гравець у снукер Джексон Пейдж підтвердив, що його іменитий земляк Марк Вільямс практично не тренується між турнірами.

Слова 24-річного Пейджа цитує Metro.co.uk.

"Ми з Марком займаємось в одному клубі, але Вільямс взагалі не тренується. Ні хвилини не бачу Вільямса у клубі. Навіть якщо він і виходить в ігровий зал, то просто дає мені по голові, тому що виходить всього на два фрейми, а потім іде! Його там ніколи нема.

Можливо, у перших двох раундах на турнірах він трохи вразливий, але після цього суперники дозволяють йому вкочуватися в змагання, а потім він день у день сидить за тренувальними столами на турнірах.

Це неймовірно. Він надто обдарований. Я б так не зміг", – сказав Пейдж.

Нещодавно Марк став переможцем престижного турніру Xi'an Grand Prix 2025. Він став чемпіоном, розгромивши Шона Мерфі з рахунком 10-3 у фіналі.

Марку на момент перемоги 50 років і 206 днів. Таким чином, Вільямс став найстаршим переможцем рейтингового турніру в історії, перевершивши рекорд Рея Ріардона. 

снукер Марк Вільямс (снукер)

Марк Вільямс (снукер)

