Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Трамп: О'Салліван може бути конкурентоспроможним ще 10 років

Руслан Травкін — 13 листопада 2025, 19:31
Трамп: О'Салліван може бути конкурентоспроможним ще 10 років
Джадд Трамп
championofchampionssnooker.co.uk

Лідер світового рейтингу снукеру Джадд Трамп схвально висловився про колег. Він вважає, що ветерани Ронні О'Салліван, Марк Вільямс і Джон Хіггінс ще тривалий час будуть топовими гравцями.

Слова "Туза" передає Tntsports.co.uk.

"Я думаю, що у сучасному спорті люди роблять те, що 10 чи 15 років тому здавалося неможливим. Кар'єра людей триває дедалі довше. Рівень, на якому грають ці хлопці, дозволяє їм змагатись ще 10-15 років. Джон кілька днів тому вийшов у фінал турніру, а Марк уже виграв один турнір цього сезону.

Думаю, я був би розчарований, якби не зміг грати на гарному рівні у 50 років, але я вважаю, що ці хлопці, ймовірно, гратимуть до 60 років, причому цілком комфортно. Все залежить від того, чи вони захочуть продовжувати грати в цьому віці. Це індивідуально. Вони подивляться, де більше грошей, і, гадаю, на цій підставі ухвалять рішення", – cказав 36-річний Джадд.

Читайте також :
Відео Фото Нова китайська зірка, Хіггінс знову програє фінал: підсумки International Championship

Трамп додав, що старається брати найкраще від них, щоб бути на тому ж рівні.

"Я думаю, що у вас є Ронні та Марк Вільямс. Джон, на мою думку, перебуває в трохи іншій категорії, тоді як ці двоє більш розслаблені. Я намагаюся взяти на озброєння їхню стратегію, коли вони починають пропускати кілька турнірів, а коли таки беруть участь, то отримують від цього більше задоволення, а не просто виконують свої обов'язки.

Я думаю, що Джон теж навчається цьому. Мені здається, Джон почав пропускати більше турнірів. Навіть у моєму віці мені важко грати на кожному турнірі, як раніше, і знаходити мотивацію. Я не хочу дійти до того, що ти просто механічно виконуватимеш свої обов'язки, коли приїжджаєш туди. Я хочу зберегти це хвилювання та бути щасливим за столом", – резюмував №1 у світі.

Читайте також :
Відео Фото Селбі та Вільямс у запеклій боротьбі визначили третього півфіналіста Champion of Champions

Ронні, Джон і Марк – представники "Класу92". Вони дебютували серед професіоналів ще в 1992 році. З того часу здобули безліч титулів. Зокрема, О'Салліван 7 разів ставав чеміоном світу, Джон – 4, а Марк вигравав World Snooker Championship тричі.

Нагадаємо, Юліан Бойко зіграє з німецьким снукеристом у кваліфікації 

Ронні О'Салліван Джадд Трамп Джон Хіггінс Марк Вільямс (снукер)

Ронні О'Салліван

Нова китайська зірка, Хіггінс знову програє фінал: підсумки International Championship
О'Салліван провів тренування для талановитого 14-річного поляка, який вже грає серед професіоналів
У попередніх матчах я був принижений: Лісовскі – про першу перемогу над О'Салліваном у кар'єрі
Поразка О'Саллівана, максимум від Суреті: результати International Championship
Гравець українського походження вперше за кар'єру обіграв О'Саллівана

Останні новини