Трамп: О'Салліван може бути конкурентоспроможним ще 10 років

Лідер світового рейтингу снукеру Джадд Трамп схвально висловився про колег. Він вважає, що ветерани Ронні О'Салліван, Марк Вільямс і Джон Хіггінс ще тривалий час будуть топовими гравцями.

Слова "Туза" передає Tntsports.co.uk.

"Я думаю, що у сучасному спорті люди роблять те, що 10 чи 15 років тому здавалося неможливим. Кар'єра людей триває дедалі довше. Рівень, на якому грають ці хлопці, дозволяє їм змагатись ще 10-15 років. Джон кілька днів тому вийшов у фінал турніру, а Марк уже виграв один турнір цього сезону. Думаю, я був би розчарований, якби не зміг грати на гарному рівні у 50 років, але я вважаю, що ці хлопці, ймовірно, гратимуть до 60 років, причому цілком комфортно. Все залежить від того, чи вони захочуть продовжувати грати в цьому віці. Це індивідуально. Вони подивляться, де більше грошей, і, гадаю, на цій підставі ухвалять рішення", – cказав 36-річний Джадд.

Трамп додав, що старається брати найкраще від них, щоб бути на тому ж рівні.

"Я думаю, що у вас є Ронні та Марк Вільямс. Джон, на мою думку, перебуває в трохи іншій категорії, тоді як ці двоє більш розслаблені. Я намагаюся взяти на озброєння їхню стратегію, коли вони починають пропускати кілька турнірів, а коли таки беруть участь, то отримують від цього більше задоволення, а не просто виконують свої обов'язки. Я думаю, що Джон теж навчається цьому. Мені здається, Джон почав пропускати більше турнірів. Навіть у моєму віці мені важко грати на кожному турнірі, як раніше, і знаходити мотивацію. Я не хочу дійти до того, що ти просто механічно виконуватимеш свої обов'язки, коли приїжджаєш туди. Я хочу зберегти це хвилювання та бути щасливим за столом", – резюмував №1 у світі.

Ронні, Джон і Марк – представники "Класу92". Вони дебютували серед професіоналів ще в 1992 році. З того часу здобули безліч титулів. Зокрема, О'Салліван 7 разів ставав чеміоном світу, Джон – 4, а Марк вигравав World Snooker Championship тричі.

