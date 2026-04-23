О'Салліван: Я ще в 14 років зрозумів, що Хіггінс стане видатним гравцем

Легенда снукеру Ронні О'Салліван пройшов у друге коло чемпіонату світу 2026. За вихід у чвертьфінал "Ракета" зіграє проти не менш іменитого Джона Хіггінса.

У коментарі для пресслужби WST 50-річний О'Салліван зізнався, що ще в юному віці побачив талант свого колеги.

"Коли ми вперше зустрілися на турнірі Понтіні (колишній турнір для юнаків у місті Престатін, Вельс) у 14 років, я одразу зрозумів, що Джон – видатний гравець. Було б дивно, якби ми ще раз зіграли один проти одного на пізньому етапі нашої кар'єри у Шеффілді. Я сподіваюся, що зможу чинити йому гідний опір. Він, ймовірно, буде досвідченішим у таких матчах, ніж я. Сподіваюся, я зможу отримати задоволення від цієї зустрічі", – сказав Ронні.

О'Салліван також додав, що скромно оцінює свої перспективи на World Snooker Championship 2026.

"Я все ще не у своїй найкращій формі. Я не грав регулярно проти топових гравців. Тому мені важко оцінити свої перспективи".

Англієць визнав, що пропускав турніри в останні місяці, бо не бачив у цьому сенсу.

"На початку березня я відчув, що з мене вистачить. І вирішив відмовитися від участі у турнірах, вважаючи це безглуздим. За допомогою досвідчених наставників я почав перебудовувати тренувальний процес, вони спостерігали за моїми діями та записували на відео. Спочатку прогресу був. І я тренувався по шість-сім годин на день. Потім я взяв дводенну перерву, був у Юйшані (на турнірі World Open), міркував про техніку і вирішив поекспериментувати. Повернувшись до тренувань, я відчув, що знайшов ритм. Коли техніка налагоджена, все інше приходить само собою".

