Хіггінс розповів, скільки років на топ-рівні протримається тріо "Класу92"

Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Джон Хіггінс має надію, що він та інші представники "Класу92" – Ронні О'Салліван і Марк Вільямс – зможуть ще кілька років грати на топовому рівні.

Про це "Чарівник із Вішоу" сказав у коментарі для Metro.co.uk.

"Я б ризикнув припустити, що протримаємося до 55 років. Бо, здається, навіть Марк каже, що починає трохи нервувати, і я роблю те саме. Я чув, як Ронні говорив про це, що йому важко відпустити кий і що він вже не хоче грати. Я просто думаю, що коли тобі виповнюється 50, а потім ти вступаєш у середину свого шостого десятку, вся твоя нервова система може почати трохи давати збій. Ось що я особисто думаю, бо я це відчуваю, але я все ще борюся з цим і все ще борюся в грі, але думаю, що в середині шостого десятку з цим буде важко", – сказав Хіггінс.

Хіггінс дебютував у 1992 році серед професіоналів. У той рік також дебютували Ронні О'Салліван і Марк Вільямс. Незважаючи на солідний вік, всі вони наразі входять у список найкращих снукеристів світу.

О'Салліван ставав чемпіоном світу сім разів. Джон вигравав World Snooker Championship чотири рази, а Марк – тричі. Вільямс торік був фіналі, але поступився Чжао Сіньтуну.

