Хіггінс висловив припущення, що Шотландія більше ніколи не підготує чемпіона світу
Шотландець Джон Хіггінс припустив, що його країна більше ніколи не зуміє виховати гравця, який стане чемпіоном світу зі снукеру.
Про це він заявив у коментарі для Thescottishsun.co.uk.
"Гадаю, буде важко, щоб у Шотландії з'явився ще один чемпіон світу. Це доволі сумно.
Я трохи працював з юніорами, але в основному все залежить від самих гравців: чи достатньо вони цього хочуть і чи готові боротися та битися за це, як ми робили в наші молоді роки.
Шкода, що я тут (на ЧС-2026 – прим.) єдиний шотландець", – сказав Джон.
"Чарівник із Вішоу" додає, що тепер немає того буму навколо цього спорту, а є забагато альтернатив для проводження часу. Через це він очікує, що китайських гравців у мейн-турі ставатиме дедалі більше.
"У середині 80-х років у снукерних клубах було інакше, коли вони переживали бум. Тепер ти дивишся на речі зовсім інакше.
Навіть я сам зараз дуже рідко заходжу додому і вмикаю телевізор. Я сиджу з Деніз (дружина), і можемо ввімкнути серіал на Netflix. Зараз ти дуже рідко перемикаєш канали, щоб подивитися, що йде, і чи є там якийсь спорт.
Я просто думаю, що все це означає, що, без сумніву, тепер будете бачити дедалі більше китайських гравців", – додав Джон.
50-річний снукерист чотири (1998, 2007, 2009, 2011) рази ставав чемпіоном світу.
Після 2011-го жоден шотландець не перемагав на World Snooker Championship. Найближче був саме Джон, але програв у 2018-му фінал Марку Вільямсу.
Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".