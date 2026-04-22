Чемпіон Більярд

Хіггінс висловив припущення, що Шотландія більше ніколи не підготує чемпіона світу

Руслан Травкін — 22 квітня 2026, 02:34
Джон Хіггінс
WST

Шотландець Джон Хіггінс припустив, що його країна більше ніколи не зуміє виховати гравця, який стане чемпіоном світу зі снукеру.

Про це він заявив у коментарі для Thescottishsun.co.uk.

"Гадаю, буде важко, щоб у Шотландії з'явився ще один чемпіон світу. Це доволі сумно.

Я трохи працював з юніорами, але в основному все залежить від самих гравців: чи достатньо вони цього хочуть і чи готові боротися та битися за це, як ми робили в наші молоді роки.

Шкода, що я тут (на ЧС-2026 – прим.) єдиний шотландець", – сказав Джон.

"Чарівник із Вішоу" додає, що тепер немає того буму навколо цього спорту, а є забагато альтернатив для проводження часу. Через це він очікує, що китайських гравців у мейн-турі ставатиме дедалі більше.

"У середині 80-х років у снукерних клубах було інакше, коли вони переживали бум. Тепер ти дивишся на речі зовсім інакше.

Навіть я сам зараз дуже рідко заходжу додому і вмикаю телевізор. Я сиджу з Деніз (дружина), і можемо ввімкнути серіал на Netflix. Зараз ти дуже рідко перемикаєш канали, щоб подивитися, що йде, і чи є там якийсь спорт.

Я просто думаю, що все це означає, що, без сумніву, тепер будете бачити дедалі більше китайських гравців", – додав Джон.

50-річний снукерист чотири (1998, 2007, 2009, 2011) рази ставав чемпіоном світу.

Після 2011-го жоден шотландець не перемагав на World Snooker Championship. Найближче був саме Джон, але програв у 2018-му фінал Марку Вільямсу.

Відео Фото Триразовий чемпіон світу виходить на матч під пісню про вбивство дівчини. Для його країни це аналог "Червоної рути"

