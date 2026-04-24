51-річний Вільямс: О'Салліван і Хіггінс завершать кар'єру раніше за мене

Валлієць Марк Вільямс, який дебютував у мейн-турі ще 1992 року, запевнив, що протримається довше, ніж його ровесники Джон Хіггінс та Ронні О'Салліван.

Про це він сказав у коментарі для TNTSports.

"Я тільки-но дав інтерв'ю Стіву Девісу, і він запитав мене: "Хто з вас трьох [представників Класу 92] здасться першим і закінчить кар'єру?" Я відповів: "Не я!". Я вже давно прийняв це рішення: коли я вилечу з мейн-туру, я продовжу грати в аматорських змаганнях і подорожуватиму зі своїм сином [13-річним Джоелом], якщо він ще гратиме у снукер. Тож я поза цим рівнянням. Питання в тому, хто з цих двох горішків трісне першим, бо я залишусь у грі, навіть якщо залишу мейн-тур. Я гратиму в аматорських та ветеранських змаганнях, намагаючись повернутися", – зізнався Марк.

Це тріо народилося в 1975 році. Марк – найстарший. Своє 51-річчя він відсвятував у березні. Джон досягне цього віку в травні, Ронні – в грудні.

Вони є найвіковішими учасниками мейн-туру, але все ще входять до топ-16 (найкращі 16 гравців потрапляють на ЧС у кінці сезону без кваліфікаційних матчів).

Валлієць зізнався, що його зір стає все гірше, тому йому постійно телефонують, щоб він ліг на корекцію.

"Мій зір не стає кращим. Щотижня мені дзвонять лікарі з Optical Express і кажуть, що я в них у пріоритетному списку і можу завтра ж зробити операцію, але як я можу лягти під ніж, лазер або щось таке, коли я виграю турніри і граю в цілому непогано? Я на 100% зроблю цю операцію в майбутньому, але зараз я просто не можу змусити себе зважитися на це".

Марк відкладає цей процес, бо все ще задоволений результатами, хоч і визнає, що вже не так ідеально влучає.

"Моя гра є задовільною. Так, я не влучаю по простими кулям набагато частіше, ніж раніше, але я просто приймаю і змиряюся з цим віковим недоліком, можливо, трохи краще, ніж ті ж Джон і Ронні. Я не турбуюся про це, тому такі вікові зміни мали рано чи пізно статися, і я просто чекаю наступного шансу".

Нагадаємо, Ронні О'Салліван зізнався, що відчув себе старим на цьогорічному чемпіонаті світу зі снукеру.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".