Муді віддає виграний матч, Хіггінс тріуфує в битві ветеранів: результати чемпіонату світу

Вчора, 20 квітня, у театрі "Крусібл" (Шеффілд, Англія) продовжилися матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру.

50-річний Джон Хіггінс грав проти молодшого на три роки Алістера Картера.

Алі виграв першу сесію (5:4). У вчорашній грі брейкбілдінг не йшов в обох, що і підтверджує лише один сенчурі-брейк (106 від Картера) за гру, але менше помилявся шотландець – 10-7 у підсумку.

Джон прямує в 1/8 фіналу, де очікуватиме переможця гри Ронні О'Салліван – Хе Гоцян. Востаннє Хіггінс програвав у першому раунді ЧС ще в 2014-му.

The Wizard of Wishaw's Round 1 record since 2015 is IMPECCABLE! 🙌



Data brought to you by Halo.#WorldChampionship pic.twitter.com/tgq3vupfoS — WST (@WeAreWST) April 20, 2026

"Христофор Колумб" снукеру для Китаю Дінь Джуньху, який востаннє перемагав у матчі ще в грудні минулого року, без особливих проблем розібрався з досвідченим Девідом Гілбертом (10:5).

Найбільш драматичний матч подарували англійці. Чемпіон світу 2024 Кайрен Вілсон зійшовся з 19-річним дебютантом World Snooker Championship Стеном Муді.

Тінейджер забрав першу сесію (6-3). У вечірній сесії він забрав перший фрейм, а потім міг робити рахунок 8-3.

За рахунку 65:30 Муді не влучив червону. Кількість куль на столі дозволила "Воїну" зрівняти рахунок. Переможця довелося визначати завдяки Respotted Black (на столі лише чорний і биток).

Після кількох сейфті Вілсон отримав шанс на атаку і реалізував її.

Для молодого Стена це виявилося психологічним ударом. Особливо погано справи пішли у фреймі №14. Юнак мав солідну перевагу, але Кайрен знайшов кілька снукерів – Муді помилявся і фолив, що дозволило зробити рахунок 7-7.

Для досвідченішого Вілсона не стало проблемою довести справу до тріумфу. Вирішальний фрейм фаворит забрав на останній чорній.

A stunning comeback 👏



Kyren Wilson recovers from 7-3 down to win seven straight frames and beat Stan Moody 10-7 🔥



📺 TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/G3bdTCwerJ — TNT Sports (@tntsports) April 20, 2026

Ще два поєдинки будуть дограні вже сьогодні. Після першої сесії талановитий У Іцзе громить свого земляка Лея Пейфаня (8-1), а Шон Мерфі має проблеми з Фаном Чженьї (5-4).

Снукер – чемпіонат світу 2026

20 квітня, 1/16 фіналу

Нагадаємо, Мерфі цього сезону відмовився від ролі експерта на телеканалі BBC через фінансовий аспект.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".