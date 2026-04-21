Муді віддає виграний матч, Хіггінс тріуфує в битві ветеранів: результати чемпіонату світу
Вчора, 20 квітня, у театрі "Крусібл" (Шеффілд, Англія) продовжилися матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру.
50-річний Джон Хіггінс грав проти молодшого на три роки Алістера Картера.
Алі виграв першу сесію (5:4). У вчорашній грі брейкбілдінг не йшов в обох, що і підтверджує лише один сенчурі-брейк (106 від Картера) за гру, але менше помилявся шотландець – 10-7 у підсумку.
Джон прямує в 1/8 фіналу, де очікуватиме переможця гри Ронні О'Салліван – Хе Гоцян. Востаннє Хіггінс програвав у першому раунді ЧС ще в 2014-му.
"Христофор Колумб" снукеру для Китаю Дінь Джуньху, який востаннє перемагав у матчі ще в грудні минулого року, без особливих проблем розібрався з досвідченим Девідом Гілбертом (10:5).
Найбільш драматичний матч подарували англійці. Чемпіон світу 2024 Кайрен Вілсон зійшовся з 19-річним дебютантом World Snooker Championship Стеном Муді.
Тінейджер забрав першу сесію (6-3). У вечірній сесії він забрав перший фрейм, а потім міг робити рахунок 8-3.
За рахунку 65:30 Муді не влучив червону. Кількість куль на столі дозволила "Воїну" зрівняти рахунок. Переможця довелося визначати завдяки Respotted Black (на столі лише чорний і биток).
Після кількох сейфті Вілсон отримав шанс на атаку і реалізував її.
Для молодого Стена це виявилося психологічним ударом. Особливо погано справи пішли у фреймі №14. Юнак мав солідну перевагу, але Кайрен знайшов кілька снукерів – Муді помилявся і фолив, що дозволило зробити рахунок 7-7.
Для досвідченішого Вілсона не стало проблемою довести справу до тріумфу. Вирішальний фрейм фаворит забрав на останній чорній.
Ще два поєдинки будуть дограні вже сьогодні. Після першої сесії талановитий У Іцзе громить свого земляка Лея Пейфаня (8-1), а Шон Мерфі має проблеми з Фаном Чженьї (5-4).
Нагадаємо, Мерфі цього сезону відмовився від ролі експерта на телеканалі BBC через фінансовий аспект.
Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".