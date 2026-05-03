"Чарівник" Мерфі проти талановитого Іцзе: прев’ю фіналу чемпіонату світу зі снукеру

Два тижні тому, 18 квітня, у Шеффілді, в знаковому для снукеру театрі "Крусібл", розпочався чемпіонат світу.

Серед претендентів на фінал було чимало майстрів кия, однак до вирішального матчу дійшли Шон Мерфі та У Іцзе – гравці високого рівня, але точно не з головного пулу фаворитів.

Розповідаємо про їхній шлях на World Snooker Championship 2026, а також спробуємо визначити, хто має більше шансів здобути головний трофей.

Шлях Шона Мерфі в "Крусіблі"

43-річний снукерист досить непросто розпочав турнір, адже в першому раунді серйозний спротив йому чинив молодий китаєць Фан Чженьї, який поки що не має значних досягнень. До цього він лише двічі виступав на чемпіонатах світу й обидва рази вилітав у стартовому раунді.

Мерфі постійно виходив уперед, але суперник одразу відігравався. Це підтверджує й хронологія рахунку: 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9.

Скріншот

У вирішальному фреймі для фаворита запахло "смаженим" – Чженьї повів 53:17. На столі залишалося ще понад 60 очок, тому Мерфі не змарнував свій шанс і вирвав перемогу.

Після цього англієць упевнено розгромив Сяо Годуна – 13:3. Суперники завершили матч у двох сесіях замість запланованих трьох.

Багато хто очікував, що Шон зупиниться в чвертьфіналі, адже його суперником був Чжао Сіньтун. Чинний чемпіон світу боровся гідно, однак:

Проти нього працювало "Прокляття Крусіблу";

Мерфі вийшов на вирішальну сесію максимально зібраним;

Сіньтун не виглядав таким домінантним, як роком раніше.

У підсумку "Циклон" поступився з рахунком 10:13.

У півфіналі Мерфі зустрівся з Джоном Хіггінсом, який до цього вибив Алі Картера, Ронні О'Саллівана та Ніла Робертсона. Причому всіх суперників шотландець переграв за рахунок терпіння та тактичної витримки.

Схожий сценарій спостерігався і в матчі проти Мерфі: велика кількість сейфті, складні позиції, мінімум відкритих шансів. Це підтверджує статистика англійця – у перших 19 фреймах він зробив лише чотири серії понад 50 очок і один сенчурі-брейк (100).

Скріншот

Однак у наступних 13 фреймах Мерфі додав – оформив чотири сенчурі та ще дві серії понад 75 очок. Водночас позначилася й втома Хіггінса: у вирішальні моменти він частіше помилявся, зокрема й у відносно простих ситуаціях. Підсумок – 17:15 і вихід Мерфі до фіналу.

Шон Мерфі і чемпіонати світу

Уродженець Харлоу виступає в мейн-турі з 2001 року. До чемпіонату світу-2005 він не мав значних успіхів. Найкращим результатом був сенсаційний півфінал British Open 2004 року, де його зупинив Джон Хіггінс (6:0).

У 2002 та 2003 роках Мерфі вилітав у першому раунді ЧС, у 2004-му не подолав кваліфікацію. Тож уже сам вихід до основної сітки у 2005 році виглядав досягненням.

Втім, Мерфі пішов значно далі: перемоги над Крісом Смаллом, Джоном Хіггінсом, Стівом Девісом, Пітером Ебдоном та Меттью Стівенсом принесли йому дебютний титул чемпіона світу.

Після цього він жодного разу не пропускав турнір і ще тричі (2009, 2015, 2021) доходив до фіналу, але безуспішно.

За останні 10 років Мерфі п'ять разів вилітав у першому раунді та чотири – у другому. Лише у 2021-му він зміг дійти до фіналу. І ось тепер – п'ятий фінал у кар'єрі.

Шлях У Іцзе в "Крусіблі"

22-річний китаєць проводить проривний сезон. Ще на початку листопада він виграв престижний International Championship, послідовно обігравши Чжаня Анду, Джадда Трампа, Баррі Хокінса, Чжао Сіньтуна, а у фіналі – Джона Хіггінса. Також у його активі півфінали Welsh Open і World Open.

Такі результати отримали високу оцінку в снукерному світі. Зокрема, Ронні О'Салліван прогнозував, що Іцзе в найближчі роки може очолити світовий рейтинг.

Втім, молодість часто означає нестабільність. Це проявилося на Tour Championship, де після переваги 6:2 він програв Крісу Вейкліну вісім фреймів поспіль.

На чемпіонаті світу Іцзе виглядає значно впевненіше:

1-й раунд: перемога над Леєм Пейфанем – 10-2

2-й раунд: перемога над Марком Селбі – 13-11

1/4 фіналу: перемога над Хоссейном Вафаеї – 13-8

1/2 фіналу: перемога над Марком Алленом – 17-16

Він узяв реванш у Пейфаня за поразку у фіналі Scottish Open-2024, а також перервав невдалу серію проти Селбі (до цього – 0:6 в особистих зустрічах).

Вафаеї, хоча й не належить до топзірок, провів сильний турнір і навіть вибив Джадда Трампа.

Півфінал проти Аллена взагалі заслуговує на окрему історію. Матч подарував одразу кілька яскравих моментів, серед яких – рекордно довгий фрейм і драматичний промах північноірландця на чорній кулі при матчболі.

У Іцзе і чемпіонати світу

Для китайця це лише третя участь у World Snooker Championship. У двох попередніх випадках (2023, 2025) він вилітав уже в першому раунді.

Тобто, якщо Іцзе стане чемпіоном світу, то зможе повторити досягнення Джо Джонсона та Луки Бреселя. Ці снукеристи також до свого чемпіонського року не мали жодної перемоги в "Крусіблі".

Англієць вилітав відразу в 1984 та 1985 роках, а вже у 1986-му здобув титул. Бресель мав аж п'ять невдалих участей (2012, 2017, 2018, 2019, 2022), але у квітні-травні 2023 року "Бельгійська куля" видав феноменальний турнір.

Як уже зазначалося, Шон Мерфі також зазнав двох поразок на старті (2002, 2003), але у 2005-му сенсаційно став чемпіоном.

Цікаві факти про фінал

Шон Мерфі може стати чемпіоном світу після 21-річної паузи. Якщо це станеться, це буде найдовший інтервал між двома титулами в історії турніру.

Мерфі також ризикує вчетверте програти у фіналі. У сучасну еру більше поразок у вирішальних матчах має лише Джиммі Вайт (6). Джон Хіггінс також чотири рази програвав фінали (2001, 2017, 2018, 2019), але водночас чотири рази ставав чемпіоном (1998, 2007, 2009, 2011).

У Іцзе може стати другим китайцем, який виграє чемпіонат світу. Рік тому історичне досягнення оформив Чжао Сіньтун.

Іцзе – третій представник Китаю у фіналі. Окрім Сіньтуна, до вирішального матчу доходив Дінь Джуньху, який у 2016 році поступився Марку Селбі (14:18).

У XXI столітті лише Джадд Трамп (2011) був молодшим фіналістом, ніж Іцзе – на той момент англійцю було 21 рік і 8 місяців.

На момент свого чемпіонства у 2005 році Шону було 22 роки і 9 місяців. Іцзе може перевершити цей показник – наразі йому 22 роки і 7 місяців.

На двох фіналісти мають лише один титул чемпіона світу. Востаннє менш титулований фінал був у 2024 році, коли зустрічалися Кайрен Вілсон і Джек Джонс – на двох вони тоді мали лише один фінал World Snooker Championship (Вілсон у 2020-му програв О'Саллівану).

Особисті зустрічі

Суперники зустрічалися між собою лише двічі – обидва рази цього сезону.

На турнірі Гран-прі Сіаня на початку вересня Шон здобув непросту перемогу – 5:4.

11 січня у чвертьфіналі престижного The Masters Іцзе взяв переконливий реванш – 6:2.

Shaun Murphy and Wu Yize last met at Ally Pally in January! 👀



The young star overcame the 2005 World Champ 6-2 on their first Triple Crown meeting.



Who will come out on top this time round in the World Championship Final? 👇 pic.twitter.com/X2Um7rVujH — WST (@WeAreWST) May 3, 2026

Прогноз

Іцзе – висококласний серійний гравець. Попри молодий вік, він не уникає тактичної боротьби й виглядає психологічно стійким.

Втім, складно повірити, що на такій довгій дистанції він зможе переграти більш досвідченого Мерфі. Очікується перемога "Чарівника" з рахунком 18:14.

Розклад фіналу

03.05.2026 – 15:00 (перша сесія)

03.05.2026 – 21:00 (друга сесія)

04.05.2026 – 15:00 (третя сесія)

04.05.2026 – 21:00 (четверта сесія)

Фінал триватиме до 18 перемог. У разі відвертого провалу когось із гравців, то може вистачити й трьох сесій. Але востаннє подібне було ще в 1993-му, коли Стівен Хендрі розгромив Джиммі Вайта з рахунком 18-5.

Де дивитися

Фінальні сесії будуть доступні на телеканалах Eurosport1 та Eurosport2, які входять до пакету медіасервісу MEGOGO, а також на стримінговій платформі HBO Max.