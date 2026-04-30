Історія дня. Як легенда снукеру ледь не зруйнував свою кар’єру приїздом до Києва

Ще в середині 90-х було зрозуміло, що представники "Класу 92" – Ронні О'Салліван, Марк Вільямс та Джон Хіггінс – стануть обличчям цього виду спорту.

До 2010 року вони повністю це підтвердили. На рахунку Ронні вже було кілька рекордів і три титули чемпіона світу, валлієць Марк двічі вигравав світову першість, Джон – тричі.

Причому востаннє шотландець зробив це у 2009-му. Тобто в сезоні-2009/10 саме він був чинним чемпіоном.

У його доробку також було кілька інших престижних трофеїв і загалом 36 місяців на позиції №1 у світовому рейтингу (вперше очолив його ще в травні 1998 року).

На World Snooker Championship 2010 "Чарівник із Вішоу" досить сенсаційно вилетів у другому раунді від Стіва Девіса, якому на той момент уже було 52 роки.

Після цього Хіггінс не залишився в Шеффілді, щоб спостерігати за матчами чемпіонату світу, не поїхав на батьківщину, а опинився… в Києві.

Візит до столиці

Сьогодні Україна має трьох представників у мейн-турі, які вже здобували нагороди чемпіонатів Європи та світу, а також кількох гравців, що виступають у Q-School. Тоді ж снукер був чимось далеким, що можна було побачити лише по кабельному спортивному телебаченню.

Приїзд Джона та його менеджера Пета Муні 30 квітня до столиці України здивував багатьох – WPSBA (Всесвітня асоціація професійного більярду та снукера) нічого про це не знала. Національна федерація спортивного більярду України направила офіційне звернення до WPBSA, у якому зазначалося, що НФСБУ не має жодного відношення до приїзду Хіггінса.

Його впізнали в більярдній кінотеатру "Київ", де він навіть встиг зробити кілька фото та трохи пограти.

Подробиці скандалу

Через кілька днів видання News of the World опублікувало статтю під назвою "Як чемпіон світу погодився обдурити своїх уболівальників за гроші". Згодом з'явилося й відео, записане прихованою камерою, а The Guardian опублікував стенограму.

Джон Хіггінс [сміється]: "Тут же немає камер, правда?"

Хіггінс: "О, так. Третій фрейм я програю. Так, так".

Хіггінс: "[Тут] немає ризику, бо можна промахнутися".

Хіггінс: "Якщо ти починаєш втрачати і втрачати шанси, люди скажуть: "Що тут відбувається?" Але проти інших гравців це не проблема".

Таємний репортер: "Я не дуже добре знаю цей вид спорту, але я маю на увазі, що ти можеш промахнутися один раз, але не можеш промахуватися постійно?"

Хіггінс: "Можеш. Так, так".

Таємний репортер: "Ми домовилися про чотири фрейми протягом першого року, так? Зараз ми домовляємося про суму. Яка сума, про яку ми домовляємося?"

Пет Муні: "300... домовилися".

Хіггінс: "Але тоді я думаю собі: як я сприйму 200 000 або 300 000 фунтів чи євро, що надійдуть на мій рахунок?"

Хіггінс [до Муні]: "У мене є нерухомість в Іспанії, думаю я собі. Чи є якийсь спосіб, якщо взяти невелику іпотеку на цю нерухомість або щось таке і виплатити її... чи не звернуть на мене увагу, якщо виплатити її одноразово?"

Репортер під прикриттям: "Отже, зробимо чотири транші?"

Хіггінс: "Так".

Суть полягала в тому, що снукерист та його менеджер погодилися здати чотири фрейми у певних матчах. На ці ігри зацікавлені особи мали поставити значні суми коштів. Джон і Пет вимагали за це 300 тисяч євро. Шотландця непокоїло, що податкова може звернути увагу на різке збільшення доходів, але він дав згоду.

Чим усе закінчилося?

Звичайно, триразового чемпіона світу відсторонили на час розгляду справи. Баррі Гірн назвав це "чорним днем для снукеру", а Стів Девіс – останній суперник Джона перед поїздкою до Києва – закликав очистити спорт від подібних явищ.

Розгляд справи тривав до вересня.

Незалежний трибунал із розгляду спортивних суперечок вирішив, що спортсмен не грав і не збирався брати участі в договірних матчах.

На слуханнях у Лондоні сам Хіггінс визнав, що поставив під удар репутацію гри, не повідомивши про отриману пропозицію здати кілька фреймів під час перебування в Києві.

У зв'язку з цим шотландця оштрафували на 75 тисяч фунтів (115 тисяч доларів) і дискваліфікували на шість місяців. Водночас, враховуючи тимчасове відсторонення ще навесні, Хіггінс зміг повернутися до столу вже 2 листопада.

Джон після засідання суду. Вересень 2010 року. Getty images

Сам спортсмен та його менеджер не коментували записаний діалог, зазначаючи лише, що були налякані розвитком подій у столиці України й думали лише про те, якнайшвидше залишити Київ. За словами Джона, він побоювався дій "російської мафії", тому підігравав співрозмовникам, але не планував здавати фрейми в майбутньому.

Втім, Муні це не врятувало – він отримав довічну дискваліфікацію.

"Джон зробив помилку, коли не повідомив нам про те, що сталося. Але він визнав свою помилку та зробив висновки. Вивчені докази показали, що він був втягнутий у цю ситуацію та не був ініціатором протизаконних дій. Враховуючи все те, що Хіггінс зробив для снукеру як посол цього виду спорту, я не маю сумнівів, що ця помилка не повториться", – сказав Баррі Гірн для преси.

Хіггінс повернувся вже в листопаді. У травні 2011-го він учетверте стане чемпіоном світу в "Крусіблі". Джон був у фіналах 2018 та 2019 років, але програвав Марку Вільямсу та Джадду Трампу.

Four-time champion John Higgins will play Judd Trump in this year's World Championship final, in a repeat of their 2011 meeting.



Шотландець залишається серед топгравців і донині. Чого вартий лише вихід до півфіналу World Snooker Championship 2026. До свого п'ятого титулу йому залишилося здобути дві перемоги – спочатку над Шоном Мерфі, а потім над переможцем пари Марк Аллен – У Іцзе.

18 травня Хіггінс відсвяткує своє 51-річчя.