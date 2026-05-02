Мерфі став п'ятим гравцем в історії снукеру, який досягнув унікальної позначки на чемпіонатах світу

У третій сесії півфіналу World Snooker Championship 2026 Джон Хіггінс – Шон Мерфі англійський cнукерист оформив сенчурі-брейк, який для нього став сотим у стінах "Крусіблу".

Як повідомляє пресслужба WST, він став лише 5 гравцем, який досягнув такої відмітки.

Лідери за "сотнями" на ЧС у легендарному "Крусіблі":

Ронні О'Салліван – 219 Джон Хіггінс – 180 Стівен Хендрі – 127 Марк Селбі – 111 Шон Мерфі – 100

Наразі "Чарівник" поступається легендарному шотландцю з рахунком 11-13. Півфінали тривають до 17 перемог, тому Шон ще має непогані шанси здобути путівку до фіналу.

43-річний Мерфі ставав чемпіоном світу ще в 2005-му. У 2009-му, 2015-му, 2021-му доходив до фіналу, але програвав.

