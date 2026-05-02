Мерфі став п'ятим гравцем в історії снукеру, який досягнув унікальної позначки на чемпіонатах світу
Шон Мерфі
WST
У третій сесії півфіналу World Snooker Championship 2026 Джон Хіггінс – Шон Мерфі англійський cнукерист оформив сенчурі-брейк, який для нього став сотим у стінах "Крусіблу".
Як повідомляє пресслужба WST, він став лише 5 гравцем, який досягнув такої відмітки.
Лідери за "сотнями" на ЧС у легендарному "Крусіблі":
- Ронні О'Салліван – 219
- Джон Хіггінс – 180
- Стівен Хендрі – 127
- Марк Селбі – 111
- Шон Мерфі – 100
Наразі "Чарівник" поступається легендарному шотландцю з рахунком 11-13. Півфінали тривають до 17 перемог, тому Шон ще має непогані шанси здобути путівку до фіналу.
43-річний Мерфі ставав чемпіоном світу ще в 2005-му. У 2009-му, 2015-му, 2021-му доходив до фіналу, але програвав.
