Мерфі став п'ятим гравцем в історії снукеру, який досягнув унікальної позначки на чемпіонатах світу

Руслан Травкін — 2 травня 2026, 13:16
У третій сесії півфіналу World Snooker Championship 2026 Джон Хіггінс – Шон Мерфі англійський cнукерист оформив сенчурі-брейк, який для нього став сотим у стінах "Крусіблу".

Як повідомляє пресслужба WST, він став лише 5 гравцем, який досягнув такої відмітки.

Лідери за "сотнями" на ЧС у легендарному "Крусіблі":

  1. Ронні О'Салліван – 219
  2. Джон Хіггінс – 180
  3. Стівен Хендрі – 127
  4. Марк Селбі – 111
  5. Шон Мерфі – 100

Наразі "Чарівник" поступається легендарному шотландцю з рахунком 11-13. Півфінали тривають до 17 перемог, тому Шон ще має непогані шанси здобути путівку до фіналу.

43-річний Мерфі ставав чемпіоном світу ще в 2005-му. У 2009-му, 2015-му, 2021-му доходив до фіналу, але програвав.

Рекорд Аллена та Іцзе, Хіггінс виходить уперед: результати матчів на чемпіонаті світу
Хіггінс і Мерфі з компромісом, Аллен провалюється проти китайця: результати матчів чемпіонату світу
Хіггінс проявив характер, Мерфі вибив чемпіона: результати матчів на чемпіонаті світу
Мерфі оформив вихід у чвертьфінал, проблеми Вільямса: результати матчів чемпіонату світу
Зірка снукеру залишив посаду експерта BBC через фінанси

