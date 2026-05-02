Камбек у четвертій сесії: Мерфі та Хіггінс визначили першого фіналіста чемпіонату світу

У шеффілдському театрі "Крусібл" завершився півфінал World Snooker Championship 2026 між Джоном Хіггінсом і Шоном Мерфі.

Мерфі виграв матч із рахунком 17-15.

Після трьох сесій рахунок був 13-11 на користь шотландця. Мерфі розпочав день потужними сенчурі-брейками (132, 127). Шотландський снукерист після цього знову відновив гандикап – 15-13.

Після цього настала 15-хвилинна перерва, з якої Шон вийшов дуже зарядженим. Знову оформив "сотню" (105), потім брейком на 78 очок вчергове відновив паритет, а потім вийшов уперед (16-15). Востаннє Мерфі вів після 17 фрейму (9-8).

У фреймі на виліт Джон набрав серією 50 очок. Утім, цього було замало. Шон за рахунку 35-50 скористався невдалим сейфті від старшого на 7 років опонента.

Позиція на столі після невдалого відіграшу Хіггінса. Мерфі потім забив червону у верхню лузу, зробивши вихід на синю. Скріншот

Після останньої червоної, він влучив синю (5 очок), а потім зібрав кольорові до чорної, чого вистачило, щоб стати недосяжним.



Снукер – ЧС-2026

1/2 фіналу, 2 травня

Шон Мерфі (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 17:15

Shaun Murphy makes the FINAL of the World Snooker Championship! 💫



The Magician will play in a FIFTH final at the Crucible after a spellbinding win against John Higgins 🙌 pic.twitter.com/9vqgvX2w6F — TNT Sports (@tntsports) May 2, 2026

Нагадаємо, Баррі Гірн розповів, що очікує від Ронні О'Саллівана.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".