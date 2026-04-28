Непередбачуваний бельгієць, педофіл та аматор: хто шокував О'Саллівана в легендарному "Крусіблі"

Ронні О'Салліван у 2022 році здобув свій сьомий титул чемпіона світу. На той момент йому вже було 46 років – вік солідний, але здавалося, що ресурс для ще одного тріумфу, який дозволив би перевершити рекорд Стівена Хендрі, у нього є.

У 2023 році – чвертьфінал, 2024-го – знову чвертьфінал, 2025-го – півфінал, і ось тепер – виліт в 1/8 фіналу від Джона Хіггінса.

"Ракета" протягом сезону-2025/26 неодноразово наголошував, що його головна мета – восьмий титул, і що він має ще 2-3 спроби. Тепер уже точно – на одну менше.

Про перемоги та досягнення Рональда Антоніо О'Саллівана сказано й написано чимало. Втім, після невдачі на World Snooker Championship 2026 доречно згадати й менш успішні виступи англійця в стінах театру "Крусібл".

Шокуючий чвертьфінал

У 2023 році Ронні приїхав до Шеффілда у статусі чинного чемпіона. У стартовому матчі він не без труднощів обіграв Пана Цзюнсюя (10-7), після чого впевнено розгромив Хоссейна Вафаеї – 13-2.

У чвертьфіналі на нього чекав талановитий бельгієць Лука Бресель. До того моменту представник континентальної Європи не мав значних успіхів на чемпіонатах світу – п'ять участей і п'ять вильотів уже в першому раунді.

Того року "Бельгійська куля" міг вилетіти вшосте поспіль, однак у драматичному матчі переміг Рікі Волдена в десайдері (10-9). Далі він у рівній боротьбі здолав Марка Вільямса (13-11), але навіть після цього залишався андердогом перед зустріччю з О'Салліваном.

Додаткового резонансу додала заява Бреселя після гри з Волденом:

"Я тренувався десь 15 хвилин на тиждень перед чемпіонатом світу. Більшість часу грав у дартс".

Здавалося, що Ронні не матиме серйозних проблем. І справді, ближче до кінця матчу він вів 10-6, демонструючи вищий клас у ризикованій, атакувальній грі.

Однак далі Бресель видав феноменальний відрізок – сім виграних фреймів поспіль усього за 75 хвилин. Середній час підготовки до удару становив лише 17,7 секунди – надзвичайно швидкий темп для снукеру.

У цей період О'Салліван більшість часу проводив у кріслі, спостерігаючи, як суперник набирає брейк за брейком. За сім фреймів англієць набрав лише 86 очок.

Після матчу "Ракета" не приховував захоплення грою бельгійця:

"Лука був феноменальним, блискучим, приголомшливим. Який гравець, який талант. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Так грати – це просто неможливо. Я не думаю, що він сам усвідомлює, наскільки він обдарований. Людині складно оцінити власний талант – зазвичай це краще видно з боку. Але він – надзвичайно обдарований гравець".

На хвилі впевненості Бресель продовжив вражати й надалі. У півфіналі він здійснив камбек проти Си Цзяхуея (18-15 після 5-14), а у фіналі здолав Марка Селбі (18-14) – завдання, яке саме по собі є надскладним. Пізніше Лука зізнавався, що у вирішальному матчі значну роль відіграла психологічна атака на суперника.

Втім, той турнір поки залишається піком у кар'єрі бельгійця. Часто буває, що талант і недисциплінованість ідуть поруч – у випадку Бреселя це особливо помітно. Після тріумфу він більше не здобував великих титулів і наразі перебуває поза топом – лише 46-й у світовому рейтингу.

Побиття в півфіналах

У 2006 та 2025 роках із Ронні О'Салліваном сталися дуже схожі провали. На стадії півфіналу його суперниками були Грем Дотт і Чжао Сіньтун відповідно.

Шотландець уже зустрічався з О'Салліваном у фіналі чемпіонату світу-2004, але тоді "Да Вінчі сукна" не залишив йому шансів – 18:8. Загалом до півфіналу World Snooker Championship Дотт був для англійця зручним опонентом – 10-2 за особистими зустрічами.

О'Салліван і цього разу підтверджував статус фаворита: на початку гри він повів 5-2. Згодом, за рахунку 7-7, Ронні виконав сенчурі-брейк (124 очки), вийшов уперед, але після цього… програв дев'ять фреймів поспіль. На той момент 30-річний англієць у "Крусіблі" ніколи не поступався більш ніж у п'яти фреймах підряд.

Матч тривав до 17 перемог, тож О'Салліван, проявивши характер, скоротив відставання до 11-16. Втім, Дотт, маючи такий гандикап, довів справу до перемоги. Згодом він обіграв Пітера Ебдона (18-14) і вперше – та, як виявилося, востаннє – став чемпіоном світу.

Наразі Дотт, який лише на два роки молодший за О'Саллівана, відсторонений від мейн-туру через звинувачення у педофілії.

Схожий сценарій повторився і в матчі з Чжао Сіньтуном у 2025 році. Англієць підтримував китайця під час дискваліфікації, вони навіть проводили спільні тренування. Такий бекграунд лише підігрівав інтерес до півфіналу.

На старті поєдинку досвідчений О'Салліван майже не давав супернику відкритих позицій, що дозволило повести 4-3. Однак далі Чжао виправдав своє прізвисько "Циклон" – дев'ять виграних фреймів поспіль, серед яких дві "сотні" та сім брейків за 50+. Сам Ронні в цей період тричі завершував фрейми з нулем у графі очок.

Ронні і зовсім молодий Чжао

У підсумку Сіньтун переконливо закрив матч (17-7), а згодом повторив шлях Дотта і Бреселя – здобув титул чемпіона світу. Водночас китаєць має значно більше шансів закріпитися серед еліти й поповнити колекцію трофеїв у майбутньому – можливо, навіть уже цього року він знову стане королем "Крусіблу".

Аматор карає

У 2019 році жереб був максимально сприятливим для О'Саллівана. У першому раунді йому протистояв Джеймс Кехілл – 23-річний гравець із Блекпула, який попередні два роки взагалі не виступав у мейн-турі, а в період із 2013 по 2017 рік не досяг значних результатів. Зокрема, він програв три особисті зустрічі і самому О'Саллівану.

Кехілл походить із снукерної родини: його батьки, Мері та Пітер, грали на аматорському рівні, а тітка Менді була дружиною легендарного Стівена Хендрі з 1996 по 2014 рік.

Уже сам вихід до основної сітки став для Джеймса великим досягненням – він став першим аматором, який пройшов усі чотири раунди кваліфікації (торік цей успіх повторить Сіньтун).

У "Крусіблі" Кехілл чіплявся за кожен шанс: ризикував, грамотно грав у сейфті. Після певного часу він повів 8-5. О'Салліван, відчувши небезпеку, додав і швидко зрівняв рахунок.

Останні фрейми перетворилися на напружену тактичну боротьбу – саме той компонент, який Ронні традиційно не надто любить. Кехілл діяв виважено і здобув дві непрості перемоги у вирішальних фреймах (72:61 та 58:42). Його емоції після матчу були більш ніж зрозумілими:

"Я дуже нервував перед грою. Кілька хороших брейків допомогли впоратися з тиском. Він не збирався здаватися. Я щасливий, що зміг обіграти найкращого гравця у світі. Я дуже поважаю Ронні – він мій кумир".

О'Салліван також відзначив гру суперника:

"Я отримав задоволення від матчу з Джеймсом. Він чудово зіграв у кінцівці, особливо на чорній кулі. Він заслужив цю перемогу. Шкода, що результат не на мою користь".

У грудні О'Саллівану виповниться вже 51 рік. Поруч із ним продовжують виступати ровесники – Марк Вільямс і Джон Хіггінс. Не сказали останнього слова і трохи молодші Марк Селбі, Ніл Робертсон та Марк Аллен. У праймі залишаються Джадд Трамп і Кайрен Вілсон, а також стрімко зростає конкуренція з боку китайських гравців.

У таких умовах дедалі реальнішим виглядає сценарій, за якого Ронні так і не здобуде восьмий титул чемпіона світу. Ймовірно, вирішальні шанси залишилися в роки його розквіту, і саме тоді їх потрібно було реалізовувати.