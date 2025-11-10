Нова китайська зірка, Хіггінс знову програє фінал: підсумки International Championship
У китайському Нанкіні завершився престижний турнір International Championship 2025.
Снукерний сезон цього року вже подарував чимало сенсацій – і цього разу теж не обійшлося без сюрпризів. Ба більше – справжньою грозою авторитетів став У Іцзе. Для 22-річного китайця цей тріумф став першим титулом у кар'єрі.
Про його шлях до трофея, головні цікавинки змагань та черговий провал О'Саллівана – в огляді від "Чемпіона".
Досвід проти молодості та куражу
У фіналі суперником юного таланту став легендарний шотландець, "Чарівник з Вішоу" – Джон Хіггінс. Якби ця пара зустрілася у першому раунді, то, мабуть, 90% фанатів поставили б на перемогу ветерана. Але тиждень у виконанні У Іцзе був просто блискучим, яскравим і впевненим. Тож перед фіналом шанси виглядали рівними.
Іцзе довів свій кураж, почергово вибивши таких суперників, як Лю Хаотянь, Чжан Анда, Джадд Трамп, Баррі Хокінс і Чжао Сіньтун. Лише перший із них не належить до світової еліти.
Причому перемагав У напрочуд впевнено. Єдиний "дзвіночок" пролунав у поєдинку з Трампом – "Туз" повів 4:0, але китаєць зібрався, видав шість фреймів поспіль і оформив блискучий камбек.
Хіггінс ішов до фіналу спокійніше. Його шлях пролягав через Олівера Лайнса, Хоссейна Вафаеї, Скотта Дональдсона, Шона Мерфі та Стівена Магвайра. Опозиція на останніх стадіях була досвідчена, але й сам Джон рідко виходить на гру в статусі андердога. Чого не скажеш про його суперника за титул.
Фінальний матч
У Іцзе був безжальний: чотири сенчурі-брейки і ще чотири серії 50+. Хіггінс відповів лише одним сенчурі та двома напівсотенними брейками. Точність ударів шотландця – лише 68%, у його молодого суперника – 81%.
Якщо тиждень тому фінал між Лісовскі та Трампом породив чутки, що Джадд міг "піддатися" другові, то цього разу жодних запитань не виникло – переможець був беззаперечний.
175 тисяч фунтів призових підняли У Іцзе з 22-го на 13-те місце у світовому рейтингу WST. А це надзвичайно важливо – адже топ-16 у квітні отримають прямі путівки на чемпіонат світу в Шеффілді.
Хто такий У Іцзе
Йому всього 22 роки. І хоча Чжао Сіньтун перемогою на World Snooker Championship 2025 забронював статус китайської зірки №1, успіх У Іцзе безумовно змусить частину фанатів переключити увагу саме на нього.
Ще у 14 років він став чемпіоном світу U-21, а згодом отримав нагороду "Новачок року" від WST. Фінали для нього – не новинка: минулого сезону він був за крок від перемоги на English Open та Scottish Open. Тож питання, коли ж настане момент слави, було лише моментом терпіння.
Тепер цей момент настав. Із категорії "молодий і перспективний" У Іцзе офіційно переходить до статусу "висхідної зірки" світового снукеру. Що буде далі – залежить лише від нього самого: від його ментальної стійкості, працелюбності й бажання вдосконалюватися.
Цікавий факт дуелі
Ще у 2019 році 15-річний У Іцзе у своєму лише другому професійному матчі зустрівся у першому раунді International Championship із… Джоном Хіггінсом.
Тоді переміг шотландець – 6:5. Тепер, шість років потому, історія зробила красиве коло. Помста? Так, і вона подається холодною.
Знову невдача для Хіггінса
Попри поразку, 2025 рік для Хіггінса – успішний. Він виграв World Open і Tour Championship. А до цього мав чотирирічну серію без трофеїв і п'ять поспіль поразок у фіналах.
Так, цього разу знову момент гіркий. Але спорт жорстокий – чемпіон лише один. Та навіть попри поразку, статистика Джона вражає: 59 фіналів і 33 трофеї. Більше лише у неперевершеного Ронні О'Саллівана. Тож сумувати точно не варто.
Ронні вчергове без трофею
Ронні О'Салліван вигравав майже все, що тільки можна, але International Championship і досі залишається "чорною плямою" у його блискучій кар'єрі.
І цього року "Ракеті" не вдалося змінити історію. Спочатку він із боєм дотис Алана Тейлора (6:5), потім дав фору у два фрейми Сандерсону Ламу, але впевнено забрав наступні шість. А ось Джек Лісовскі, який класом значно вище за попередніх суперників, таких помилок не прощав – 6:5. Хоча й сам Джек припустився кількох елементарних промахів за столом із зеленим сукном.
Таким чином, Ронні зупинився вже на стадії 1/16 фіналу. І, якщо чесно, це вже не дивина, зважаючи на його історію виступів на цьому турнірі.
Перший розіграш (2012 року) він пропустив, у 2013-му вилетів у другому раунді, а в 2014-му дійшов до чвертьфіналу. У 2015 році не грав, а в наступних двох спробах вилітав ще раніше – на стадіях 1/16 і 1/32. Потім узяв паузу аж до 2023 року.
Повернення вийшло гучним – півфінал і поразка від Чжана Анди (6:9), який зрештою став чемпіоном. Торік "Ракета" вилетів уже у другому колі, поступившись Пану Цзюнсюю.
Ронні, якому через місяць виповниться 50, нещодавно зізнавався, що планує грати ще 2-3 роки. Він щиро любить китайські турніри, тож це був точно не останній його шанс. Але зростаюча конкуренція та вік натякають: колекція трофеїв снукериста, ймовірно, так і залишиться без тієї самої прекрасної вази, яку вручають переможцю International Championship.
Казка Зака Суреті
Так, головним героєм тижня став У Іцзе. Але й Зак Суреті заслуговує на окремі оплески.
По-перше, англієць дійшов до 1/4 фіналу – результат, який для нього, чесно кажучи, зовсім не буденний.
По-друге, він оформив максимальний брейк і забрав додаткові 5 тисяч фунтів призових!
Для гравця, який зазвичай залишається у тіні топів, це справжня казка.
Рекорд Бай Юлу
Свій зірковий момент отримала й Бай Юлу. Вона зупинилася на позначці 145 очок за один підхід, і це – новий рекорд серед жінок на професійному рівні!
Так, 5 тисяч фунтів бонусу за максимум їй не дісталися, але сама подія важливіша за гроші. Чинна чемпіонка світу серед жінок увійшла в історію, і зробила це красиво – спокійно, технічно, впевнено.
Її гра стала ще одним доказом того, що жіночий снукер швидко наздоганяє чоловічий за якістю й видовищністю.
Що далі
Вже сьогодні, 9 листопада, у Лестері стартує Champion of Champions 2025. Подія не рейтингова, зате зі справді солідним призовим фондом – 150 тисяч фунтів переможцю.
У турнірі зіграють чемпіони різних змагань сезону:
- Марк Вільямс – Champion of Champions 2024, Xi'an Grand Prix 2025;
- Чжао Сіньтун – чемпіон світу 2025;
- Джадд Трамп – UK Championship 2024;
- Шон Мерфі – Masters 2025, British Open 2025;
- Ніл Робертсон – Saudi Arabia Snooker Masters 2025, World Grand Prix 2025;
- Марк Аллен – Riyadh Season Snooker Championship 2024, English Open 2025;
- Кайрен Вілсон – Players Championship 2025, German Masters 2025, Shanghai Masters 2025;
- Джон Хіггінс – Tour Championship 2025, World Open 2025;
- Сяо Годун – Wuhan Open 2025;
- Марк Селбі – Welsh Open 2025, Championship League 2025 (Invitational);
- Лей Пейфань – Scottish Open 2024;
- Стівен Магуайр – Championship League 2025 (Ranking);
- Бай Юлу – чемпіонка світу 2025 року серед жінок;
- Том Форд – Shoot Out 2024;
- Джек Лісовскі – Northern Ireland Open 2025;
- Алфі Берден – чемпіон світу 2025 року серед ветеранів.
Як бачимо, склад учасників вражає. Тепер залишилося побачити, хто ж стане справжнім чемпіоном серед чемпіонів і продовжить свій снукерний шлях до безсмертя.