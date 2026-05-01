56 хвилин не влучали в лузи: снукеристи встановили рекорд чемпіонатів світу
Чотирнадцятий фрейм 1/2 фіналу чемпіонату світу зі снукеру міє Марком Алленом та У Іцзе тривав 100 хвилин і 19 секунд. Це є рекодом за часом на один фрейм у стінах театру "Крусібл".
Про це пише BBC та пресслужба World Snooker Tour.
Аллен вийшов уперед 7-6 і добре розпочав фрейм №14, але не забив чорну в нижню праву лузу. Згодом чорну кулю почали оточувати червоні, що змусило снукеристів виконувати лише підкати чи відкати до групи куль.
Загалом У та Марк 56 хвилин не влучали в лузи. Рефері гри почав активно попереджати, що може оголосити ререк (перегравання фрейму).
Гравець із Північної Ірландії всіляко з цим не погоджувався, адже мав перевагу за набраними очками (47:13).
Намагаючись розбити кластер (групу куль), Аллен забив чорну (треба було червону) в лузу, за що отримав фол, а його суперник 7 очок.
Іцзе після цього провів успішну серію. Втім, боротьба тривала також тривалий час на кольорових. Марк шукав снукери, що майже дозволило наздогнати китайця, але У зумів першим влучити рожеву, чим зробив себе недосяжним для опонента.
Найдовші фрейми на ЧС в еру "Крусібла" (з 1977 року):
- 100 хвилин 19 секунд. 2026 рік. 1/2 фіналу. Марк Аллен – У Іцзе
- 85 хвилин 22 секунди. 2022 рік. 1/8 фіналу. Марк Селбі – Янь Бінтао
- 79 хвилин 31 секунда. 2019 рік. 1-й раунд. Лука Бресель – Гері Вілсон
- 76 хвилин 11 секунд. 2016 рік. 1/2 фіналу. Марк Селбі – Марко Фу
- 74 хвилини 58 секунд (за іншими даними 75 хвилин 2 секунди) 2009 рік. 1/8 фіналу. Стівен Магуайр – Марк Кінг
