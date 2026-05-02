Мерфі прокоментував вихід у фінал World Snooker Championship 2026

Англієць Шон Мерфі прокоментував вихід у фінал чемпіонату світу зі снукеру 2026. "Чарівник" програвав перед останньою сесією (11-13) Джону Хіггінсу, але не збирався здаватися.

Слова Шона передає пресслужба WST.

"Сьогодні я вийшов на матч, знаючи, що якщо матиму шанси, я зможу їх реалізувати. Коли після перших двох фреймів я зрівняв рахунок, то подумав: "Ну, поїхали!" А коли до перерви я знову відставав на два фрейми, я все одно знав, що зможу відігратися, якщо випаде можливість".

Також він похвалив Джона Хіггінса. За словами Мерфі, труднощі лише роблять шотландця сильніше.

"Але Джон Хіггінс... Що за гравець і що за людина! Чим складнішою стає ситуація за столом, тим сильнішим він стає. Чим важче гра, тим краще він виступає. Хотілося просто запитати: "Ти колись даси мені перепочинок?". Він неймовірний боєць. Якщо в п'ятдесятирічному віці я буду хоча б наполовину таким гравцем, як він, я дуже пишатимусь собою".

Читайте також : Відео Фото Камбек у четвертій сесії: Мерфі та Хіггінс визначили першого фіналіста чемпіонату світу

Шон ставав чемпіоном у 2005-му. Тоді йому було всього 22 роки. За цей період він завжди був серед топгравців, але більше не вигравав чемпіонський титул, хоч і програв аж три (2009, 2015, 2021) фінали "Крусіблу".

"Думаю, зараз я граю краще, ніж 2005-го, коли виграв чемпіонат. Я став більш різнобічним та зрілим гравцем. Тоді мені було 22, це було 21 рік тому, а зараз я зовсім інший гравець. У мене зовсім інший набір якостей. Відчуваю, що вміння серійно забивати нікуди не поділося, але при цьому я став більш розсудливим. Але від цього нікуди не втекти, я скажу, що хочу вийти і грати так, ніби це нічого не означає (матч у фіналі – прим.), але насправді це означатиме все".

Нагадаємо, Баррі Гірн розповів, що очікує від Ронні О'Саллівана.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".