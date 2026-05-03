Мерфі бив по кулях, як Бог: Хіггінс – про свою поразку в півфіналі чемпіонату світу

Ветеран снукеру Джон Хіггінс прокоментував поразку Шону Мерфі (15-17) в півфіналі World Snooker Championship 2026.

Шотландець у коментарі для пресслужбі WST визнав, що фатальною стала його помилка, але також похвалив і виступ свого суперника.

"Мій удар по чорному наприкінці фрейму був дуже слабким. Я розумію, що тиск зашкалював, але якщо подивитися на останню сесію, то Шон грав дуже агресивно і справді йшов на ризик. А я до кінця трохи втратив нитку гри. Те, як я виконав цей удар – це просто злочин. Але те, як Шон бив по кулях в останній сесії, краще і бути не може. Це було неймовірно. Він бив по них, як Бог".

Хіггінс визнав, що розчарований своїм виступом.

"Я розчарований, але що тут поробиш? Вся річ у сильному тиску. З віком твої дії у найнапруженіших моментах матчу починають трохи давати збій. Але це в жодному разі не применшує заслуг Шона. Незважаючи на те, що я промахнувся на чорному, Шон був чудовий. Має чудові шанси виграти титул вдруге. Він гратиме з тим, хто боротиметься за свій перший титул, так що все готове для чудового фіналу".

