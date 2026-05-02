Рекорд Аллена та Іцзе, Хіггінс виходить уперед: результати матчів на чемпіонаті світу

У межах чемпіонату світу зі снукеру тривають матчі 1/2 фіналу.

Марк Аллен та У Іцзе провели 14 фреймів замість запланованих 16.

Справа в тому, що фрейм №14 між ними затягнувся аж на 100 хвилин, що стало рекордом для театру "Крусбіл".

Наразі рахунок 7-7. Північноірландець програвав 2-6, але зумів повернути інтригу до зустрічі.

В іншому матчі тривалий час Шон Мерфі та Джон Хіггінс йшли один за одним.

Лише завдяки перемогам в заключних фреймах третьої сесії шотландець вийшов уперед – 13-11.

Снукер – 1/2 фіналу

1 травня, матчі триватимуть до 17 перемог

Нагадаємо, легенди снукеру кінця XX cтоліття Стівен Хендрі (7 титулів чемпіона світу) та Стів Девіс (6 титулів) вірять, що Чжао Сіньтун у найближчі роки буде домінувати.

