Хіггінс і Мерфі з компромісом, Аллен провалюється проти китайця: результати матчів чемпіонату світу

30 квітня розпочалися півфінали на World Snooker Championship 2026. Пари 1/2 фіналу провели лише по одній сесії.

Відкривав ігровий день поєдинок Джон Хіггінс – Шон Мерфі. Легендарний шотландець грає вдванадцяте за кар'єру на цій стадії ЧС; лише Ронні О'Салліван зіграв більше – 14 разів. Для Мерфі це шостий півфінал у кар'єрі.

Англієць краще розпочав, повівши 3-1. У переможних фреймах він оформив три залікові серії (68, 69, 100).

Після 15-хвилинної перерви "Чарівник із Вішоу" у рівній боротьбі завершив три партії на свою користь. Таким чином, снукеристи розійшлися миром – 4-4.

У вечірню сесію грали Марк Аллен та У Іцзе. Для 40-річного Аллена це третій (2009, 2023, 2026) вихід на цю стадію. 22-річний китаєць лише втретє грає на світовій першості.

Представник Північної Ірландії брейком на 77 очок досить швидко повів 1-0, але після цього У діяв дуже чудово та впевнено.

Перша частина їхнього поєдинку завершилася з рахунком 6-2 на користь перспективного Іцзе.

Снукер – чемпіонат світу 2026

1/2 фіналу, 30 квітня

