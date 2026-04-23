О'Салліван дотис китайця, Селбі не мав проблем: результати матчів чемпіонату світу
Завершився п'ятий день чемпіонату світу зі снукеру, який проходить у шеффілдському театрі "Крусібл".
Ронні О'Салліван після успішної першої сесії (7-2) продовжив свій матч із Хе Гоцянем.
"Ракета" досить швидко забрав три фрейми поспіль і впевнено пройшов до наступного раунду, де його суперником буде Джон Хіггінс.
На матч О'Саллівана завітав колишній лідер Манчестер Юнайтед Пол Скоулз.
Дотис свого суперника й Кріс Вейклін, який без особливих проблем здолав валлійця Ліама Пуллена.
Таким чином, усі дебютанти світової першості (Гоцян, Ковальські, Муді та Пуллен) вибули після першого раунду.
Чотириразовий чемпіон світу Марк Селбі розгромив Джека Джонса (10-2). Суперник провів дуже слабкий матч. Його "pot rate" склав усього 50%.
Ще дві гри будуть дограні сьогодні, 23 квітня. Іранець Хоссейн Вафаеї обігрує представника Китаю Си Цзяхуея (6-3).
Австралієць Ніл Робертсон мінімально переважає ще одного представника Піднебесної Пана Цзюньсюя (5-4).
