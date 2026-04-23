Легендарний чемпіон назвав найбільш недооціненого снукериста світу

Англієць Стів Девіс, який шість разів ставав чемпіоном світу зі снукеру (1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) вважає Марка Селбі найбільш недооціненим гравцем в історії.

Про це він сказав у коментарі для Metro.co.uk.

"Марк, мабуть, найбільш недооцінений гравець у грі широкою публікою, яка недостатньо дивиться снукер, щоб усвідомити його талановитість", – зізнався він.

Девіс додав, що Селбі можна поставити у топ-3 за всю історію.

"Я думаю, що він у трійці найкращих усіх часів. Ронні О'Салліван,Джон Хіггінс і Марк Селбі. Справжній стандарт. Марк Вільямс теж там. Але він [Селбі] може показувати вражаючий рівень, невпинні атаки, і як тільки він потрапляє в зону, це гравець", – заявив Девіс.

Марк Селбі розпочав виступи на World Snooker Championship із перемоги над Джеком Джонсом (10-2). Снукерист із Лестера за кар'єру чотири рази ставав чемпіоном світу.

