Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Легендарний чемпіон назвав найбільш недооціненого снукериста світу

Руслан Травкін — 23 квітня 2026, 02:23
Стівен Хендрі та Стів Девіс
Скриншот

Англієць Стів Девіс, який шість разів ставав чемпіоном світу зі снукеру (1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989) вважає Марка Селбі найбільш недооціненим гравцем в історії.

Про це він сказав у коментарі для Metro.co.uk.

"Марк, мабуть, найбільш недооцінений гравець у грі широкою публікою, яка недостатньо дивиться снукер, щоб усвідомити його талановитість", – зізнався він.

Девіс додав, що Селбі можна поставити у топ-3 за всю історію.

"Я думаю, що він у трійці найкращих усіх часів. Ронні О'Салліван,Джон Хіггінс і Марк Селбі. Справжній стандарт.

Марк Вільямс теж там. Але він [Селбі] може показувати вражаючий рівень, невпинні атаки, і як тільки він потрапляє в зону, це гравець", – заявив Девіс.

Марк Селбі розпочав виступи на World Snooker Championship із перемоги над Джеком Джонсом (10-2). Снукерист із Лестера за кар'єру чотири рази ставав чемпіоном світу.

Нагадаємо, чемпіон світу зі снукеру 2010 року Ніл Робертсон назвав свого фаворита ЧС-2026.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".

снукер Чемпіонат світу зі снукеру

снукер

