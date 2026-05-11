О'Салліван вперше за кар'єру виграв World Seniors Snooker Championship

У шеффілдському театрі "Крусібл" завершився чемпіонат світу зі снукеру серед ветеранів. Переможцем став Ронні О'Салліван, для якого це була дебютна участь у турнірі серед сеньйорів.

У фіналі він переграв Джо Перрі з рахунком 10:4.

Денну сесію "Ракета" забрав із рахунком 5:3, але під час вечірнього продовження гри 50-річний Ронні віддав старшому на рік опоненту лише 1 фрейм.

У фіналі Ронні зробив п'ять сотенних серій – 100, 110, 113, 129 та 131 очко.

Congratulations to the 2026 JenningsBet World Seniors Snooker Champion, The Rocket Ronnie O'Sullivan🚀🏆

50-річний Ронні О'Салліван уперше у своїй кар'єрі став чемпіоном світу серед ветеранів. Раніше він сім разів вигравав чемпіонат світу, а також у далекому 1991 став чемпіоном світу серед любителів у категорії до 21 року. Тоді йому було 16 років.

За перемогу на World Seniors Snooker Championship англієць отримає 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Шлях Ронні до титулу:

1/8 фіналу. Ронні О'Салліван – Кен Догерті 4:1

1/4 фіналу. Ронні О'Салліван – Пітер Лайнс 4:2

1/2 фіналу. Ронні О'Салліван – Роберт Мілкінс 7:5

Фінал. Ронні О'Салліван – Джо Перрі 10:4

Нагадаємо, на турнірі легенді снукеру також вручили 5 сертифікатів від Книги рекордів Гіннеса.

