О'Салліван вперше за кар'єру виграв World Seniors Snooker Championship
У шеффілдському театрі "Крусібл" завершився чемпіонат світу зі снукеру серед ветеранів. Переможцем став Ронні О'Салліван, для якого це була дебютна участь у турнірі серед сеньйорів.
У фіналі він переграв Джо Перрі з рахунком 10:4.
Денну сесію "Ракета" забрав із рахунком 5:3, але під час вечірнього продовження гри 50-річний Ронні віддав старшому на рік опоненту лише 1 фрейм.
У фіналі Ронні зробив п'ять сотенних серій – 100, 110, 113, 129 та 131 очко.
50-річний Ронні О'Салліван уперше у своїй кар'єрі став чемпіоном світу серед ветеранів. Раніше він сім разів вигравав чемпіонат світу, а також у далекому 1991 став чемпіоном світу серед любителів у категорії до 21 року. Тоді йому було 16 років.
За перемогу на World Seniors Snooker Championship англієць отримає 30 тисяч фунтів стерлінгів.
Шлях Ронні до титулу:
- 1/8 фіналу. Ронні О'Салліван – Кен Догерті 4:1
- 1/4 фіналу. Ронні О'Салліван – Пітер Лайнс 4:2
- 1/2 фіналу. Ронні О'Салліван – Роберт Мілкінс 7:5
- Фінал. Ронні О'Салліван – Джо Перрі 10:4
Нагадаємо, на турнірі легенді снукеру також вручили 5 сертифікатів від Книги рекордів Гіннеса.
