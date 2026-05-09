О'Салліван отримав 5 сертифікатів від Книги рекордів Гіннеса

У Шеффілді під час ветеранського чемпіонату світу зі снукеру легенда цієї гри Ронні О'Салліван отримав п'ять сертифікатів від Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомила пресслужба Guinnessworldrecords.com.

Суддя Ребекка Ворд була присутня, щоб вручити "Ракеті" його сертифікати, які відзначають деякі з його найбільших досягнень у снукері.

guinnessworldrecords.com

Серед п'яти нагород був рекорд Гіннеса за найвищий брейк в історії професійного снукеру – вражаючі 153 очки, які 50-річний Ронні зробив проти Раяна Дея на World Open у березні минулого року.

Він також отримав відзнаку Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість виграних рейтингових титулів за кар'єру, найбільшу кількість максимальних брейків у снукері, першого гравця, який зробив 1000 сенчурі на професійних турнірах, та найшвидший 147-очкових брейк у снукері.

Нагадаємо, на World Seniors Championship 2026 О'Салліван пробився до півфіналу.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".