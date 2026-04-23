Зірка снукеру розповів про своє самопочуття від війни США та Ірану

Руслан Травкін — 23 квітня 2026, 02:35
Хоссейн Вафаеї
Єдиний іранець в історії снукерного мейн-туру Хоссейн Вафаеї зізнався, що війна між його країною та США складно позначилася на ньому.

У коментарі для Metro.co.uk він зазначив, що його рідні в Ірані в безпеці, але йому від ситуації загалом складно.

"Я також борюся за свою країну, за свою сім'ю. І я намагаюся з усіх сил. Я збираюся віддати все.

Це було дуже складно. Дуже, дуже складно. Уяви собі… Я не знаю, як це описати точно. Але це було важко", – сказав він журналісту Філу Хейгу.

"Принц Персії" тривалий час мешкає в Шеффілді, де він тренується разом з іншими професіоналами в одній з міських снукерних академій.

Зосередитися на тренуваннях було дуже непросто, оскільки погані новини останнім часом стали регулярним відволікаючим фактором.

"Протягом дня отримуєш стільки поганих повідомлень, що не можеш зосередитися на роботі. Уяви, що відбувається багато речей, і як я можу зосередитися на всьому?", – додав Хоссейн.

