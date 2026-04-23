Легенда Манчестер Юнайтед здивував О'Саллівана на снукерному матчі
Колишня зірка Манчестер Юнайтед Пол Скоулз відвідав театр "Крусібл", щоб подивитися другу сесію матчу Ронні О'Салліван – Хе Гоцян (10-2).
Зірковий снукерист після гри заявив для TNTSports, що був здивований побачити його на трибунах.
"Було приємно його побачити. Я подумав: "Це ж Пол Скоулз". Він виглядає дуже добре, у формі, чудово виглядає. Приємно бачити його на снукері, знаєте", – сказав Ронні.
Чемпіон світу 1997 року Кен Догерті, який працює експертом для BBC, зазначив, що багато футболістів грають у снукер у вільний час.
"Фантастично. Один видатний чоловік чудово спостерігав за іншим.
Яким же гравцем він був! Я знаю, що він любить снукер. Багато футболістів люблять грати в снукер у вільний час. Чудово, що він тут", – цитує Догерті Mirror.co.uk.
У складі Манчестер Юнайтед Скоулз 11 разів ставав чемпіоном АПЛ та двічі вигравав Лігу чемпіонів. На його рахунку 66 матчів за збірну Англії, в яких Пол забив 14 голів.
У другому раунді ЧС-2026 Ронні зіграє проти Джона Хіггінса. О'Салліван не вважає себе фаворитом цього поєдинку.
