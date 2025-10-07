Бойко зіграє проти О’Саллівана, Трамп і Вілсон готуються до реваншу: анонс Xi'an Grand Prix

Сьогодні, 7 жовтня, після короткої паузи продовжиться снукерний сезон-2025/26. У місті Сіань стартує турнір Xi'an Grand Prix 2025.

Для українського глядача подія буде цікава вже з першого дня, адже Юліан Бойко – єдиний українець у професійному турі – зійдеться за столом із самим Ронні О’Салліваном.

Тим не менш, відвідувачі "Qujiang Sports Complex", а також телеглядачі матимуть змогу побачити й інші цікаві поєдинки.

"Чемпіон" виділив фаворитів, ключові події та історичний екскурс в анонсі турніру.

Юліан Бойко VS Ронні О'Салліван

Звісно, розпочнемо з найцікавішого. Коли Бойко дебютував у мейн-турі ще у 2020-му, він у перший же сезон зіграв проти Джадда Трампа. Нав’язати боротьбу тоді ще 14-річний (але наступного дня святкував 15-річчя) українець не зміг – 0:5 на турнірі European Masters.

♠️ RESULT: World number one Judd Trump whitewashes 14-year-old emerging talent Iulian Boiko 5-0 in just over an hour’s play with high breaks of 74 and 105! #EuropeanMasters pic.twitter.com/lPI4jLoHHh — Live Snooker (@Livesnooker) September 21, 2020

Після того Юліан на деякий час вибув із професійного туру, але цього року повернувся, встиг "пошуміти", а також регулярно отримує у суперники топ-гравців.

У Саудівській Аравії Бойко ледь не шокував Кайрена Вілсона (№2 світового рейтингу), згодом в Ухані Чжао Сіньтун (чинний чемпіон світу) лише в кінці гри дотис нашого земляка. На благодійному турнірі Юліан у завзятій боротьбі переграв Стюарта Бінема (чемпіона світу 2015 року). Так, далі були не найкращі виступи проти Алі Картера (двічі фіналіст ЧС) та Марка Вільямса (триразовий чемпіон світу).

І ось – Ронні О’Салліван. Про англійця та його спортивний і життєвий шлях можна говорити довго. Приблизно так само довго, як Марк Аллен грав на English Open (ох, і монотонно й повільно він діяв за столом – зате виграв).

Але зосередьмося на фактах:

7-разовий чемпіон світу

Переможець 41 рейтингового турніру

Ім’я, яке асоціюється зі снукером

Найвеличніший гравець в історії, навіть за словами його заклятих опонентів

Ось такий суперник. До того ж, англієць підходить до турніру "свіженьким" – він пропустив і Wuhan Open, і English Open, і British Open.

Утім, погляньмо з іншого боку. Можливо, ці постійні пропуски, навпаки, позначаться на його формі. У Джидді на Saudi Arabia Masters Ронні був вінтажний, майже праймовий. Чого лише вартують два максимальні брейки за одну гру!

А що таке взагалі Xi'an Grand Prix?

Історія турніру поки що коротка. Вперше він відбувся трохи більше року тому – з 19 по 24 серпня 2024-го.

Фінал вийшов як на замовлення: Джадд Трамп (№1) проти Кайрена Вілсона (№2). Тоді Вілсон, який на той момент мав статус чинного чемпіона світу, здобув перемогу – 10:8. Трамп вів 8:7, але в останніх трьох фреймах Кайрен довів, чому його кличуть "воїном": 74:1, 70:45, 111:0.

Хто ще серед претендентів?

У Сіань приїхали також Чжао Сіньтун, Ніл Робертсон, Дін Цзюньхуей, Марк Вільямс, Шон Мерфі, Марк Аллен, Марк Селбі та інші зірки снукеру.

Сезон загалом вийшов доволі цікавим і непередбачуваним. За шість турнірів – шість різних переможців:

Ліга чемпіонів – Стівен Магуайр (переміг Джо О’Коннора)

– Стівен Магуайр (переміг Джо О’Коннора) Shanghai Masters – Кайрен Вілсон (переміг Алі Картера)

– Кайрен Вілсон (переміг Алі Картера) Saudi Arabia Masters – Ніл Робертсон (переміг Ронні О’Саллівана)

– Ніл Робертсон (переміг Ронні О’Саллівана) Wuhan Open – Сяо Годун (переміг Гері Вілсона)

– Сяо Годун (переміг Гері Вілсона) English Open – Марк Аллен (переміг Чжоу Юелуня)

– Марк Аллен (переміг Чжоу Юелуня) British Open – Шон Мерфі (переміг Ентоні Макгілла)

Тобто, якщо традиція продовжиться, титул Xi'an Grand Prix дістанеться "новенькому". Наcтав час Трампа? Сіньтун потішить рідну публіку? Селбі нарешті подолає півфінал?

А може, Марк Вільямс "тряхне" стариною? До того ж, нещодавно Ронні заявив, що хотів би перевершити рекорд Рея Ріордона – найстаршого переможця рейтингового турніру. Валлієць зробив це у 50 років і 14 днів. У грудні Ронні виповниться 50, а от земляк Ріордона свою "напівсотню" у житті святкував ще в березні.

Найцікавіші матчі першого раунду

Останнім часом фаворити не раз доводили, що статус – не гарантія. Андердоги неодноразово карали тих, кого вважали переможцями ще до першого удару по піраміді.

Кайрен Вілсон, чинний переможець, зустрінеться з Харісом Тахіром. 25-річний пакистанець не має гучних досягнень, але нинішня форма чемпіона світу 2024 року викликає занепокоєння:

Wuhan Open – виліт у 1/32 фіналу від Аарона Хілла

– виліт у 1/32 фіналу від Аарона Хілла English Open 2025 – поразка в 1/32 від Роббі Вільямса

– поразка в 1/32 від Роббі Вільямса British Open 2025 – знову виліт у 1/32, цього разу від юного і талановитого Стена Муді

Кайрен вже не раз дивував – на жаль, у негативному сенсі. Можливо, час це змінити.

Цікавий суперник і в Джадда Трампа. Точніше – суперниця. 34-річна представниця Гонконгу Нг Оньї серед жінок не досягла рівня Ріан Еванс (12 титулів чемпіонки світу), але демонструє гідну гру проти чоловіків. Відверто кажучи, "Туз" має проходити впевнено, але за рекордсменку жіночого снукеру – можна і "поглорити".

А ось Сіньтуну не геть пощастило. Ні, він однозначно є фаворитом, але є кілька але. По-перше, у суперники дістався земляк – 17-річний Ван Сіньбо, представник нового покоління китайського снукери. Хто-зна, може публіка буде підтримувати "зірочку".

По-друге, цього сезону молодий китаєць здобув одну перемогу (над Роббі Вільямсом – 5:4) при двох поразках. Та й ті були проти визнаних майстрів кийка – 3:5 Стівену Магуайру і 4:6 Сі Цзяхуею. І в обох матчах дав справжній бій. Тобто легкої прогулянки для "Циклона" точно не буде.

Призові турніру Xi'an Grand Prix 2025

Звичайно, це не Саудівська Аравія і навіть не Шанхай, але грошей тут більше, ніж на турнірах в Англії чи Ухані.

Переможець : £177,000

: £177,000 Фіналіст : £76,000

: £76,000 Півфіналісти : £34,500

: £34,500 Чвертьфіналісти : £22,350

: £22,350 1/8 фіналу : £14,000

: £14,000 1/16 фіналу : £9,400

: £9,400 1/32 фіналу : £5,350

: £5,350 Найвищий брейк : £5,000

: £5,000 Загальний призовий фонд: £850,000

Де дивитися Xi'an Grand Prix 2025

TNT Sports та Discovery+ – офіційні транслятори у Великій Британії та Ірландії. Eurosport покаже турнір у континентальній Європі.

Якщо у вас супутникове телебачення з міжнародними каналами, зверніть увагу на: CCTV5 (Китай), Now TV (Гонконг), Sportcast (Тайвань).