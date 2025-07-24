Визначився переможець снукерної Ліги чемпіонів
Стівен Магвайр
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У місті Лестер завершилася Ліга чемпіонів зі снукеру-2025. Переможцем став Стівен Магвайр.
У фіналі 44-річний шотландець здолав молодшого на 15 років англійця Джо О'Коннора з рахунком 3:1.
Зазначимо, що Джо до фіналу підійшов із серією з дев'яти перемог поспіль на турнірі. Магвайр на шляху до фіналу здобув 7 перемог при 1 нічиї та 1 поразці.
Стівен виграв сьомий рейтинговий титул у своїй кар'єрі, і перший з 2020 року. За перемогу шотландець отримав 33 тисячі фунтів стерлінгів, а також місце у листопадовому турнірі Sportsbet.io Champion of Champions, який також прийме Лестер.
"Я просто відчуваю полегшення, це були довгі змагання. Сьогодні відчуття були іншими, бо залишилося вісім гравців, і ми знали, що хтось поїде додому з трофеєм. Бути останнім, хто "вижив", і виграти титул на такому початку сезону – це те, від чого я в захваті", – цитує шотландця пресслужба WST.
Нагадаємо, легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, похвалив чинного переможця World Snooker Championship Чжао Сіньтуна.