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Визначився переможець снукерної Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 24 липня 2025, 06:27
Визначився переможець снукерної Ліги чемпіонів
Стівен Магвайр
x.com/WeAreWST

У місті Лестер завершилася Ліга чемпіонів зі снукеру-2025. Переможцем став Стівен Магвайр.

У фіналі 44-річний шотландець здолав молодшого на 15 років англійця Джо О'Коннора з рахунком 3:1.

Зазначимо, що Джо до фіналу підійшов із серією з дев'яти перемог поспіль на турнірі. Магвайр на шляху до фіналу здобув 7 перемог при 1 нічиї та 1 поразці.

Стівен виграв сьомий рейтинговий титул у своїй кар'єрі, і перший з 2020 року. За перемогу шотландець отримав 33 тисячі фунтів стерлінгів, а також місце у листопадовому турнірі Sportsbet.io Champion of Champions, який також прийме Лестер.

"Я просто відчуваю полегшення, це були довгі змагання. Сьогодні відчуття були іншими, бо залишилося вісім гравців, і ми знали, що хтось поїде додому з трофеєм. Бути останнім, хто "вижив", і виграти титул на такому початку сезону – це те, від чого я в захваті",цитує шотландця пресслужба WST.

Нагадаємо, легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, похвалив чинного переможця World Snooker Championship Чжао Сіньтуна.

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снукер

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