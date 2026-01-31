Лопес візьме реванш у Волкановські в бою за титул у напівлегкій вазі: анонс UFC 325

У ніч на 1 лютого Сідней прийме номерний турнір UFC 325 – велике ММА-шоу на австралійській землі з максимальною ставкою.

У головному бою вечора чемпіон напівлегкої ваги Александр Волкановскі спробує підтвердити свій статус у принциповому реванші проти небезпечного бразильця Дієго Лопеса.

Ко-мейн івент обіцяє не менше вогню: у легкій вазі зійдуться агресивний француз Бенуа Сен-Дені та улюбленець публіки з Нової Зеландії Ден Хукер – бій, який цілком може вкрасти шоу.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Головні бої вечора

У головному бою вечора все виглядає як історія про досвід проти куражу. Волкановскі виходитиме в октагон не просто як чемпіон, а як боєць, який досконало читає поєдинки й уміє ламати сильні сторони суперника по ходу бою. Лопес небезпечний, вибуховий і здатен створити хаос у перших раундах, особливо якщо нав'яже агресивний темп і спробує перевести бій у партер.

В реванші австралієць, швидше за все, зробить ставку на контроль дистанції, рух і таймінг, поступово виснажуючи претендента. Чим довше триватиме бій, тим більше він гратиме на користь чемпіона, і найбільш реалістичним сценарієм виглядає перемога Волкановскі рішенням суддів або пізньою зупинкою.

У ко-мейн івенті нас чекає значно прямолінійніший, але від того не менш видовищний сценарій. Бій Сен-Дені та Хукера – це зіткнення жорсткого пресингу з досвідом п'ятираундових воєн.

Француз традиційно піде вперед, намагаючись зламати суперника фізично й психологічно, нав'язати розміни та перевести поєдинок у клінч чи партер. Проте Хукер має колосальний багаж боїв із топами дивізіону і вміє карати за помилки, особливо в стійці. Якщо новозеландець витримає стартовий натиск і збереже холодну голову, його шанси різко зростуть. Утім, агресія та темп Сен-Дені можуть зіграти ключову роль, і найбільш імовірно, що саме він нав'яже свій ритм і здобуде перемогу достроково в другій половині бою.

The odds are here 👊



Who do you got winning at #UFC325?



[ B2YB @Bet365_US ] pic.twitter.com/buE9Px2EbY — UFC (@ufc) January 28, 2026

Повний кард UFC 325

Основний кард

Олександр Волкановськи (27-4) – Дієго Лопес (27-7)

Бенуа Сен-Дені (16-3) – Ден Хукер (24-13)

Рафаель Фізієв (13-4) – Маурісіо Руффі (12-2)

Таллісон Тейшейра (8-1) – Тай Туіваса (14-8)

Куїлан Селлілд (10-1) – Джеймі Малларкі (18-8)

Попередній кард

Джуніор Тафа (6-4) – Біллі Елекана (9-2)

Кемерон Роустон (13-3) – Коді Брандейдж (11-8)

Торрез Фінні (11-0) – Джейкоб Малкун (8-3)

Джонатан Мікаллеф (8-1) – Обан Елліон (12-3)

Чжа І (26-5) – Каан Офлі (12-4-1)

Санг Вук Кім (13-3) – Дім Мар Фан (8-2)

Кейічіро Накамура (7-1) – Себастьян Сзалай (10-1)

Рангбо Суланг (10-3) – Лоуренс Лю (7-1)

Де та коли дивитися UFC 325

Турнір UFC 325 пройде у неділю вночі, 1 лютого. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Волкановські vs Лопес – 07:00.

Транслюватиме UFC 325 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.