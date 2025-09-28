Титулований снукерист розповів, чому тримає образу на О'Саллівана

Англійський снукерист Шон Мерфі зізнався, що ще зі шкільних років тримає образу на Ронні О'Саллівана. Причиною стали словесні образи.

Слова Шона цитує Metro.co.uk.

"Ми посварилися, коли я був юним. Ронні образив мене словесно, коли мені було 12, і я його так і не пробачив. Я відчуваю величезну повагу до його рівня гри у снукер. Я з благоговінням дивлюся на те, що він здатний робити, бо знаю, як це складно. Його здібності як гравця зовсім не мають собі рівних. Немає жодних сумнівів у тому, що протягом багатьох років різні голови ставилися до нього більш поблажливо через увагу, яку він привертав до снукера, і з комерційної точки зору це, мабуть, правильно", – сказав 43-річний Мерфі.

Чемпіон світу 2005 року додав, що Ронні треба було брати приклад із лідерів в інших видах спорту.

"Але одна з причин, з якої я так обожнював Стіва Девіса, полягала в тому, що я виріс у світі, де бути найбільшим означало набагато більше, ніж те, наскільки добре ти граєш в снукер. Дуже шкода, що він, будучи послом, не зробив для снукера того, що зробили люди, на яких він, за його словами, старається рівнятися, наприклад, Роджер Федерер і Новак Джокович. Шкода, що він не наслідував їх приклад і не став так само ставитися до спорту, який зробив йому стільки слави. Якби він використовував свою платформу на благо, він міг би самотужки вивести снукер на абсолютно новий рівень популярності. Він міг би зробити нас набагато популярнішими", – заявив Мерфі.

Шон не привідкрив, що саме сказав йому Ронні. Між ними різниця у віці складає 6 років.

