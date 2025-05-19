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Рідні стіни надихають: відомо, де готується до олімпійського сезону жіноча збірна України

Денис Шаховець — 19 травня 2025, 14:45
Рідні стіни надихають: відомо, де готується до олімпійського сезону жіноча збірна України
Христина Дмитренко
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Жіноча збірна України з біатлону продовжує підготовку до олімпійського сезону 2025/2026. Команда зібралася на Львівщині, в Західному реабілітаційно-спортивному центрі в Яворові.

Це традиційна біатлонна локація для змагань та тренувань. На території центру відбуваються чемпіонати України з біатлону, зокрема, й літнього. Центр знаходиться на висоті 830 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, чоловіча команда, окрім Дмитра Підручного і Тараса Лесюка, також наступний збір проведе на Львівщині, але в іншому місці.

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Раніше Христина Дмитренко розповіла, як проводить підготовку вдома у Чернігові.

А біатлоністки юніорської збірної поділились вражаючими світлинами з відпочинку на морі.

Після завершення сезону-2024/25 Федерація біатлону України затвердила склади команд на олімпійський сезон 2025/26.

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