Відомо, де чоловіча збірна України продовжить підготовку до олімпійського сезону

Чоловіча збірна України з біатлону наступний етап підготовки до олімпійського сезону проведе в селищі Східниця на Львівщині. Це місце відоме як бальнеологічний курорт.

До цього збору буде залучена частина команди "А", а розпочнеться збір в Східниці 25 травня.

Там команда проведе менш як тиждень, а цей період переважно буде направлений на оздоровлення та відновлення спортсменів.

Натомість Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які готуються до сезону під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри, вирушать на тренувальний збір до Німеччини. Про це "Чемпіону" повідомив лідер української збірної Дмитро Підручний.

Нагадаємо, попередні тренувальні збори команда Надії Бєлової проводила в Україні, але різними групами та в різних регіонах.