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Жіноча збірна України проведе тренувальний збір у Сянках

Денис Шаховець — 4 серпня 2026, 11:55
Жіноча збірна України проведе тренувальний збір у Сянках
Федерація біатлону України

Жіноча збірна України з біатлону проведе наступний навчально-тренувальний збір у селі Сянки Львівської області.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Збір команди Оксани Хвостенко у Сянках триватиме з 10 по 23 серпня. Основний акцент на зборі буде зроблений на загальній фізичній підготовці.

Нагадаємо, в липні українські біатлоністки спершу тренувалися в естонському Отепяя, після чого переїхали до німецького Обергофа.

За фізичну підготовку жіночої збірної України віднедавна відповідає фінський фахівець Вілле Маунуксела.

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