Жіноча збірна України проведе тренувальний збір у Сянках

Жіноча збірна України з біатлону проведе наступний навчально-тренувальний збір у селі Сянки Львівської області.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Збір команди Оксани Хвостенко у Сянках триватиме з 10 по 23 серпня. Основний акцент на зборі буде зроблений на загальній фізичній підготовці.

Нагадаємо, в липні українські біатлоністки спершу тренувалися в естонському Отепяя, після чого переїхали до німецького Обергофа.

За фізичну підготовку жіночої збірної України віднедавна відповідає фінський фахівець Вілле Маунуксела.