Велосипед, стрільба, футбол: українські біатлоністи готуються до олімпійського сезону різними групами

Біатлоністи збірної України продовжують підготовку до олімпійського сезону. Тренувальні збори проводять в Україні, але різними групами. Представники команди "А" Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк займаються різноплановими тренуваннями на Івано-Франківщині.

"Ми троє зараз в Буковелі. Переважно це велосипед, лижероллери та силові тренування, декілька разів вже стріляли. В основному спокійна аеробна робота, так би мовити, база", – сказав Віталій Мандзин в коментарі "Чемпіону". І наголосив, що після завершення цього збору атлети вирушать по домівках.

Степан Кінаш та Богдан Борковський також тренуються на заході України, в Хусті Закарпатської області. Біатлоністи також виконують велороботу, в середньому по 100 кілометрів на день. Збір на Закарпатті завершиться 20 травня.

"Все як і завжди. Але акцент на розвиток витривалості, більше роботи в першій та другій пульсових зонах, силові заняття в залі, статика на прес, крос, крос-походи. Раніше в цей період було і веслування, але в останні роки його не проводимо", – розповів "Чемпіону" Кінаш, який повернувся до основної команди.

Після закарпатськго збору Борковський повертається на Сумщину, а Кінаш відвідає Київ. Потім хлопці доєднаються до команди, яка спільно розпочне наступний збір, він також відбудеться в Україні.

"Як на мене, вдалося все зробити, що було заплановано, хоча й погода не з найкращих, досить багато було дощів. Але треба тренуватись у будь-яку погоду, тому, навіть попри дощ, все ж таки вийшло насолодитись тренувальним процесом. Та й умови загалом у нас були класні", – каже Богдан Борковський.

27-річний Богдан Цимбал тренується вдома в Чернігові.

"У середньому роблю 6-7 тренувань на тиждень. Низько-інтенсивні тренування, велосипед, крос, класичні роллери, силова підготовка. Іноді є можливість побігати у футбол", – поділився біатлоніст із "Чемпіоном".

Нагадаємо, для чоловічої збірної України найкращим результатом минулого сезону 2024/25 було третє місце в естафеті на етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто.

Зазначимо, що двоє біатлоністів – Дмитро Підручний і Тарас Лесюк – тренуються окремо від команди Надії Бєлової, під керівництвом словацького наставника Юрая Санітри.