Відомо, де українські біатлоністи готуються до нового сезону

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону проводять навчально-тренувальні збори за кордоном.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Чоловіча команда під керівництвом Сергія Семенова продовжує підготовку до нового сезону в естонському Отепяя. Цей збір триватиме до 26 липня. А вже з 6 серпня розпочнеться наступний етап підготовки в австрійському Обертілліасі.

Жіноча збірна під керівництвом Оксани Хвостенко вчора завершила свій збір в естонському Отепяя і вже переїхала до німецького Обергофа. Збір жіночої команди в німецькому Обергофі триватиме до 26 липня.

Нагадаємо, раніше 5 чинних українських біатлоністів лайкнули допис зрадниці Журавок із поясненням переїзду до Росії.