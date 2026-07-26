Чоловіча та жіноча збірні України завершили липневі збори

26 липня чоловіча та жіноча збірні України з біатлону завершили липневі тренувальні збори в межах підготовки до нового сезону.

Чоловіча команда під керівництвом Сергія Семенова працювала в естонському Отепяя. Наступний етап підготовки українські біатлоністи розпочнуть 6 серпня в австрійському Обертілліасі.

Жіноча збірна на чолі з Оксаною Хвостенко спочатку тренувалася в естонському Отепяя, після чого переїхала до німецького Обергофа. До нового сезону біатлоністкам допомагає готуватися фінський фахівець Вілле Маунуксела.

Нагадаємо, нещодавно відома українська біатлоністка Анастасія Меркушина отримала престижну державну нагороду.