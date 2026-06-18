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Чоловіча збірна України проводить тренувальний збір у Швейцарії

Денис Шаховець — 18 червня 2026, 19:55
Чоловіча збірна України проводить тренувальний збір у Швейцарії
Тарас Лесюк та Дмитро Підручний
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Чоловіча збірна України з біатлону під керівництвом Сергія Семенова вже п'ятий день проводить збори в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Основний акцент у підготовці зараз зроблено на довготривалій низькоінтенсивній роботі. Збір в Ленцергайде триватиме до 30 червня.

Після цього команда повернеться до України, а вже з 9 липня запланований збір в естонському Отепяя.

У складі команди А до наступного сезону готуються Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Володимир Аксюта та Сергій Супрун.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України завершила тренувальний збір в австрійському Обертілліасі.

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