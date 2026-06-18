Чоловіча збірна України проводить тренувальний збір у Швейцарії
Тарас Лесюк та Дмитро Підручний
Чоловіча збірна України з біатлону під керівництвом Сергія Семенова вже п'ятий день проводить збори в швейцарському Ленцергайде.
Про це повідомляє Biathlonnews.
Основний акцент у підготовці зараз зроблено на довготривалій низькоінтенсивній роботі. Збір в Ленцергайде триватиме до 30 червня.
Після цього команда повернеться до України, а вже з 9 липня запланований збір в естонському Отепяя.
У складі команди А до наступного сезону готуються Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Володимир Аксюта та Сергій Супрун.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України завершила тренувальний збір в австрійському Обертілліасі.