Вже відчуваю апетит до тренувань: українська біатлоністка розповіла, чим займається у міжсезоння

25-річна біатлоністка збірної України Христина Дмитренко період міжсезоння проводить в рідному Чернігові.

Про це спортсменка повідомила в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Відпочинок вдома, нікуди не їздила. Весь час проводжу з родиною, насолоджуюсь часом разом. Вже відчуваю апетит до тренувань, а це є знаком, що вже готова до роботи на наступний сезон", – зазначила Христина.

Атлетка розповіла, що зараз тренується разом зі старшою сестрою Валерією Дмитренко.

"Кожного дня робимо тренування з сестрою на пару, можемо і два зробити, залежно від погоди й настрою. Це і велосипед, і крос, і зал", – каже Дмитренко-молодша.

Біатлоністка також повідомила про орієнтовні терміни та місце першого тренувального збору. Він буде відбуватись на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в Яворові на Львівщині орієнтовно з 17 травня.

Христина Дмитренко також розповіла, що намагається використовувати штучний інтелект, зокрема для аналізу фізіологічних показників.

"Нещодавно почала користуватися ChatGPT, дуже класна програма, використовую її для розмови англійською, шукаю відповіді на 101 "дурне" питання в моїй голові, навіть показники аналізів перевіряла через ШІ", – каже біатлоністка.

Нагадаємо, найкращим результатом сезону для Христини Дмитренко стало 11 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде.