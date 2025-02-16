ЧС-2025. Йоганнес Бо побив рекорд Бйорндалена за особистими перемогами на чемпіонатах світу

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча гонка переслідування.

Переможець спринту Йоганнес Бо зберігав лідерство протягом усієї гонки й оформив золотий дубль, попри два кола штрафу. Для 31-річного норвежця це рекордна 22-га нагорода вищого гатунку на чемпіонатах світу.

Крім того, Бо-молодший побив ще один рекорд легендарного земляка Уле Айнера Бйорндалена. До цієї гонки вони мали по 11 особистих перемог на чемпіонатах світу, відтепер у Йоганнеса 12 тріумфів.

Американець Кемпбел Райт також повторив спринтерський результат, здобувши другу срібну нагороду. Для збірної США це п'ята в історії медаль на планетарних першостях.

У боротьбі за бронзу француз Ерік Перро випередив лідера загального заліку Кубку світу Стурлу Легрейда. Норвежець зупинився за крок від п'єдесталу, фінішувавши четвертим.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який єдине коло штрафу заробив на останній стрільбі й посів 19 місце, відігравши 17 позицій у порівнянні зі стартовою.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, подолавши 450 зайвих метрів дистанції, фінішував 30-м, а Антон Дудченко після п'яти кіл штрафу завершив гонку 47-м.

Чемпіонат світу 2025. Чоловіча гонка переслідування

1. Йоганнес-Тінґнес Бо (Норвегія | 1+0+1+0) 32:26,9

2. Кемпбелл Райт (США | 1+0+0+0) +8,6

3. Ерік Перро (Франція | 0+1+0+1) +20,8

...

19. Віталій Мандзин (Україна | 0+0+0+1) +2:29,7

30. Дмитро Підручний (Україна | 0+0+1+2) +3:35,5

47. Антон Дудченко (Україна | 1+1+2+1) +5:05,3

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Нагадаємо, жіночу гонку переслідування виграла німкеня Франциска Пройс, яка здобула перше в кар'єрі особисте золото головного старту сезону.

17 лютого в Ленцергайде перерва у змагальній програмі, а у вівторок, 18 числа, відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

Чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.