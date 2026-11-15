Дудченко виграв масстарт Б чемпіонату Норвегії

Український біатлоніст Антон Дудченко посів перше місце у масстарті Б відкритого чемпіонату Норвегії.

Спортсмен подолав дистанцію в 15 кілометрів за 43:15.0, впередивши найближчого переслідувача в особі Фредріка Вольда н 22 секунди. На чотирьох вогневих рубежах Дудченко зазнав чотирьох промахів.

Загалом у гонці брали участь 36 біатлоністів, зокрема п'ять представників України – Денис Насико фінішував п'ятим, Богдан Борковський також заїхав у чільну десятку, а Тарас Лесюк опинився поза топ-20.

Чемпіонат Норвегії з біатлону

Масстарт Б

1. Антон Дудченко (0+1+2+1) 43:15.0

2. Фредрік Вольд (1+3+0+2) +22.1

3. Говард Тостеруд (0+0+2+5) +36.9

4. Марчін Завул (3+1+1+2) +41.7

5. Денис Насико (1+0+1+3) +54.4

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8. Богдан Борковський (2+1+2+2) +1:47.7

13. Володимир Аксюта (1+1+2+1) +2:38.1

22. Тарас Лесюк (4+1+2+5) +3:56.5

Наступна гонка на відкритому чемпіонаті Норвегії серед чоловіків відбудеться о 14:30 за київським часом.

Напередодні відбулася тренувальна гонка у фінському Воукатті, в якій українка Олена Городна посіла 5 місце.