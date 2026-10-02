Це мінімум: Дудченко оцінив підготовку до сезону-2026/27, назвавши особисту ціль

Український біатлоніст Антон Дудченко розповів про підготовку до сезону-2026/27 під керівництвом нового тренера Сергія Семенова.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Зараз у команді здорова конкуренція. Молодь задає темп на тренуваннях, а я намагаюся від них не відставати та триматися. Також у нас молодий тренер – я ще бігав із ним у команді, коли він був спортсменом. Мені здається, це додасть нашій команді імпульсу, нових та більш сучасних підходів. Плюс більш проєвропейський підхід. Сподіваюся, це дасть позитивний ефект для всієї команди", – сказав Дудченко.

Спортсмен також прокоментував свої результати на чемпіонаті України та розповів про цілі на наступну кампанію:

"Важко оцінювати. Після невдалої зими через хвороби, зі стану яких я ніяк не міг вийти, мені здається, що зараз я зробив крок уперед. Сподіваюся, за ті декілька місяців, що залишаються до початку зимового сезону, ми ще допрацюємо. Ціль на цей сезон – відійти від затяжної хвороби, через яку я взагалі нічого не міг зробити, і як мінімум вийти на той рівень, де я був раніше. Це мінімум".

Зазначимо, що 29 вересня у Яворові Львівської області завершився літній чемпіонат України. На ньому Антон Дудченко став четвертим у спринті з "чистою" стрільбою та здобув "бронзу" масстарту з однією хибою.

Раніше Сергій Семенов розповів про підготовку команди до старту нового сезону. Тренер заявив, що задоволений роботою підопічних під час зборів.