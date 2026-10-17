Українці Дудченко та Мандзин не відібралися до фіналу суперспринту Loop One Festival
Українські біатлоністи Антон Дудченко та Віталій Мандзин не змогли відібратися до фіналу чоловічого суперспринту на Loop One Festival 2026, який триває в німецькому Мюнхені.
Мандзин посів 31-ше місце, а Дудченко фінішував 57-м серед 59 учасників. До фінального забігу проходили 15 найкращих біатлоністів.
Перемогу в кваліфікації суперспринту здобув швед Мартін Понсілуома. Другим став німець Філіп Наврат, а третім – його співвітчизник Філіп Горн.
Результати кваліфікації
- 1. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1) 12:33.7
- 2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0) +2.3
- 3. Філіп Горн (Німеччина, 1+0) +5.2
...
- 31. Віталій Мандзин (Україна, 0+0) +40.6
- 57. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +2:39.2
Фінал чоловічого суперспринту запланований на 17:25 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що українки Христина Дмитренко та Олександра Меркушина не змогли відібратися до фіналу жіночого суперспринту на Loop One Festival.
Міжнародний біатлонний фестиваль Loop One Festival проходить 17–18 жовтня в Олімпійському парку Мюнхена.