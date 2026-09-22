Відома українська біатлоністка виключена зі складу збірної на підготовку до сезону-2026/27

Біатлоністка збірної України Валерія Дмитренко була виключена зі складу національної команди на підготовку до нового сезону-2026/27.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

За нашою інформацією, це рішення ухвалило керівництво федерації спільно з тренерським штабом.

28-річна спортсменка через хворобу пропустила значну кількість тренувань, внаслідок чого наразі її фізична форма не дозволяє конкурувати за місце в команді.

Зазначимо, що в минулому сезоні Валерія Дмитренко вперше в кар'єрі забігла до залікової зони на Кубку світу, посівши 39 місце в короткій індивідуальній гонці на етапі в чеському Нове Мєсто.

Нагадаємо, у квітні цього року новою головною тренеркою збірної України стала титулована ексбіатлоністка Оксана Хвостенко. У червні в її тренерський штаб увійшов фінський фахівець Вілле Маунуксела.

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Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 26 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.