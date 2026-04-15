Семенов очолив чоловічу збірну України з біатлону, Хвостенко – жіночу

Президія федерації біатлону України затвердила склад команди "А" збірних з біатлону на підготовку до постолімпійського сезону 2026/27.

Про це повідомляє ФБУ.

Сергій Семенов став старшим тренером чоловічої команди, а Оксана Хвостенко – жіночої.

Склад жіночої збірної України:

Жінки: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас

Склад чоловічої збірної України:

Чоловіки: Володимир Аксюта, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин, Денис Насико, Дмитро Підручний, Сергій Супрун

До команди "Б" потрапили Юлія Джима, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина та Олександра Меркушина, а також Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Нагадаємо, у минулому сезоні юніорська збірна України під керівництвом Хвостенко завоювала Малі кришталеві глобуси за перемоги в заліках Кубку націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.