Жіноча збірна України проведе фінальну частину підготовки до нового сезону в Фінляндії

Жіноча збірна України з біатлону визначилася з планами щодо завершального етапу підготовки до нового сезону.

Як повідомляє Biathlonnews, фінальну частину тренувального процесу жіноча команда А проведе у фінському Вуокатті, де відбудеться вкатка перед стартом зимового сезону.

Наразі українські біатлоністки перебувають на тренувальному зборі в італійському Антхольці. Цей збір в Італії триватиме до 24 вересня, після чого вже 25 вересня команда прибуде до Яворова, де відбудеться чемпіонат України.

Планується, що на чемпіонаті України виступлять усі основні спортсменки національної збірної.

Нагадаємо, віднедавна за фізичну підготовку жіночої збірної України відповідає фінський фахівець Вілле Маунуксела.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 26 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.