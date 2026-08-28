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Біатлон у сезоні 2026/27: календар гонок Кубку світу та ЧС-2027

Денис Шаховець — 28 серпня 2026, 21:00
IBU
Біатлон у сезоні 2026/27: календар гонок Кубку світу та ЧС-2027

Післяолімпійський сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону стартує вже наприкінці листопада першим етапом у фінському Контіолахті. Загалом, Міжнародний союз біатлоністів запланував десять етапів у різних країнах Європи, а головною особливістю календаря стане чемпіонат світу.

Другий та третій етапи відбудуться у грудні в австрійському Гохфільцені та французькому Ансі. Після цього біатлоністи вирушать до словенської Поклюки, де на початку січня відбудеться незвичний дводенний етап Кубку світу. IBU запровадив такий формат на новорічний період у межах нової концепції календаря.

Далі біатлоністи виступатимуть у німецькому Рупольдингу, італійському Антгольці та чеському Нове-Мєсто-на-Мораві. У лютому в календарі Кубку світу настане перерва, пов'язана з головною подією сезону – чемпіонатом світу 2027, який прийматиме естонський Отепя. Планетарна першість триватиме з 10 до 21 лютого наступного року.

У березні боротьба за Кубок світу продовжиться в німецькому Обергофі та шведському Естерсунді, а завершиться сезон традиційним етапом у норвезькому Голменколлені.

Захищатимуть титули найкращих біатлоністів світу французи Ерік Перро та Лу Жанмонно, які виграли Великі кришталеві глобуси за підсумками минулого сезону.

Ерік Перро та Лу Жанмонно
Ерік Перро та Лу Жанмонно
IBU

Додавайте календар у закладки, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2026/27 з біатлону

1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

  • 26.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 27.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 28.11.2026 | 15:10 | Одиночна змішана естафета
  • 28.11.2026 | 17:15 | Змішана естафета
  • 29.11.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 29.11.2026 | 18:15 | Спринт 7,5 км, жінки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

  • 04.12.2026 | 13:25 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 04.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 05.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 05.12.2026 | 16:30 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
  • 06.12.2026 | 13:30 | Естафета 4×6 км, жінки
  • 06.12.2026 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

3-й етап (Ле-Гран-Борнан, Франція)

  • 10.12.2026 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 11.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 12.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 12.12.2026 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
  • 13.12.2026 | 14:15 | Масстарт 12,5 км, жінки
  • 13.12.2026 | 16:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

4-й етап (Поклюка, Словенія)

  • 02.01.2027 | 13:25 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 02.01.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 03.01.2027 | 13:35 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
  • 03.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки

5-й етап (Рупольдинг, Німеччина)

  • 06.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки
  • 07.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
  • 08.01.2027 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 09.01.2027 | 14:00 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 10.01.2027 | 14:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 10.01.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)

  • 14.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 15.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 16.01.2027 | 13:45 | Одиночна змішана естафета
  • 16.01.2027 | 16:30 | Змішана естафета
  • 17.01.2027 | 14:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 17.01.2027 | 17:00 | Масстарт 12,5 км, жінки

7-й етап (Нове-Мєсто-на-Мораві, Чехія)

  • 21.01.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 22.01.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 23.01.2027 | 16:45 | Масстарт 12,5 км, жінки
  • 23.01.2027 | 19:00 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
  • 24.01.2027 | 16:35 | Естафета 4×6 км, жінки
  • 24.01.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки

Чемпіонат світу 2027 (Отепя, Естонія)

  • 10.02.2027 | 18:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки
  • 12.02.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 13.02.2027 | 19:00 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 14.02.2027 | 18:05 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
  • 14.02.2027 | 20:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 16.02.2027 | 19:10 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки
  • 17.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 18.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 19.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
  • 20.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×6 км, жінки
  • 21.02.2027 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 21.02.2027 | 20:10 | Масстарт 12,5 км, жінки

8-й етап (Обергоф, Німеччина)

  • 04.03.2027 | 16:45 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 05.03.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 06.03.2027 | 15:45 | Персьют 12,5 км, чоловіки
  • 06.03.2027 | 18:00 | Персьют 10 км, жінки
  • 07.03.2027 | 14:45 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки
  • 07.03.2027 | 17:50 | Естафета 4×6 км, жінки

9-й етап (Естерсунд, Швеція)

  • 11.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки
  • 12.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
  • 13.03.2027 | 16:30 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки
  • 13.03.2027 | 19:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки
  • 14.03.2027 | 16:30 | Масстарт 12,5 км, жінки
  • 14.03.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки

10-й етап (Осло-Голменколлен, Норвегія)

  • 18.03.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки
  • 19.03.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки
  • 20.03.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки
  • 20.03.2027 | 19:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки
  • 21.03.2027 | 15:30 | Масстарт 15 км, чоловіки
  • 21.03.2027 | 18:00 | Масстарт 12,5 км, жінки
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