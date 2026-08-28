Біатлон у сезоні 2026/27: календар гонок Кубку світу та ЧС-2027

Післяолімпійський сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону стартує вже наприкінці листопада першим етапом у фінському Контіолахті. Загалом, Міжнародний союз біатлоністів запланував десять етапів у різних країнах Європи, а головною особливістю календаря стане чемпіонат світу.

Другий та третій етапи відбудуться у грудні в австрійському Гохфільцені та французькому Ансі. Після цього біатлоністи вирушать до словенської Поклюки, де на початку січня відбудеться незвичний дводенний етап Кубку світу. IBU запровадив такий формат на новорічний період у межах нової концепції календаря.

Далі біатлоністи виступатимуть у німецькому Рупольдингу, італійському Антгольці та чеському Нове-Мєсто-на-Мораві. У лютому в календарі Кубку світу настане перерва, пов'язана з головною подією сезону – чемпіонатом світу 2027, який прийматиме естонський Отепя. Планетарна першість триватиме з 10 до 21 лютого наступного року.

У березні боротьба за Кубок світу продовжиться в німецькому Обергофі та шведському Естерсунді, а завершиться сезон традиційним етапом у норвезькому Голменколлені.

Захищатимуть титули найкращих біатлоністів світу французи Ерік Перро та Лу Жанмонно, які виграли Великі кришталеві глобуси за підсумками минулого сезону.

Ерік Перро та Лу Жанмонно IBU

Додавайте календар у закладки, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі "Чемпіона" будуть доступні всі результати майбутнього сезону.

Кубок світу 2026/27 з біатлону

1-й етап (Контіолахті, Фінляндія)

26.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

27.11.2026 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

28.11.2026 | 15:10 | Одиночна змішана естафета

28.11.2026 | 17:15 | Змішана естафета

29.11.2026 | 15:00 | Спринт 10 км, чоловіки

29.11.2026 | 18:15 | Спринт 7,5 км, жінки

2-й етап (Гохфільцен, Австрія)

04.12.2026 | 13:25 | Спринт 7,5 км, жінки

04.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки

05.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

05.12.2026 | 16:30 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

06.12.2026 | 13:30 | Естафета 4×6 км, жінки

06.12.2026 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

3-й етап (Ле-Гран-Борнан, Франція)

10.12.2026 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки

11.12.2026 | 16:15 | Спринт 10 км, чоловіки

12.12.2026 | 14:15 | Гонка переслідування 10 км, жінки

12.12.2026 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

13.12.2026 | 14:15 | Масстарт 12,5 км, жінки

13.12.2026 | 16:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

4-й етап (Поклюка, Словенія)

02.01.2027 | 13:25 | Спринт 10 км, чоловіки

02.01.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки

03.01.2027 | 13:35 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

03.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки

5-й етап (Рупольдинг, Німеччина)

06.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×6 км, жінки

07.01.2027 | 16:15 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

08.01.2027 | 16:15 | Спринт 7,5 км, жінки

09.01.2027 | 14:00 | Спринт 10 км, чоловіки

10.01.2027 | 14:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки

10.01.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

6-й етап (Антгольц-Антерсельва, Італія)

14.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

15.01.2027 | 16:15 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

16.01.2027 | 13:45 | Одиночна змішана естафета

16.01.2027 | 16:30 | Змішана естафета

17.01.2027 | 14:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

17.01.2027 | 17:00 | Масстарт 12,5 км, жінки

7-й етап (Нове-Мєсто-на-Мораві, Чехія)

21.01.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки

22.01.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки

23.01.2027 | 16:45 | Масстарт 12,5 км, жінки

23.01.2027 | 19:00 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

24.01.2027 | 16:35 | Естафета 4×6 км, жінки

24.01.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки

Чемпіонат світу 2027 (Отепя, Естонія)

10.02.2027 | 18:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки

12.02.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки

13.02.2027 | 19:00 | Спринт 7,5 км, жінки

14.02.2027 | 18:05 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

14.02.2027 | 20:30 | Гонка переслідування 10 км, жінки

16.02.2027 | 19:10 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки

17.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

18.02.2027 | 19:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

19.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

20.02.2027 | 19:30 | Естафета 4×6 км, жінки

21.02.2027 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

21.02.2027 | 20:10 | Масстарт 12,5 км, жінки

8-й етап (Обергоф, Німеччина)

04.03.2027 | 16:45 | Спринт 10 км, чоловіки

05.03.2027 | 16:10 | Спринт 7,5 км, жінки

06.03.2027 | 15:45 | Персьют 12,5 км, чоловіки

06.03.2027 | 18:00 | Персьют 10 км, жінки

07.03.2027 | 14:45 | Естафета 4×7,5 км, чоловіки

07.03.2027 | 17:50 | Естафета 4×6 км, жінки

9-й етап (Естерсунд, Швеція)

11.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 15 км, жінки

12.03.2027 | 18:10 | Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

13.03.2027 | 16:30 | Одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки

13.03.2027 | 19:10 | Змішана естафета, жінки та чоловіки

14.03.2027 | 16:30 | Масстарт 12,5 км, жінки

14.03.2027 | 19:10 | Масстарт 15 км, чоловіки

10-й етап (Осло-Голменколлен, Норвегія)

18.03.2027 | 18:30 | Спринт 10 км, чоловіки

19.03.2027 | 18:30 | Спринт 7,5 км, жінки

20.03.2027 | 16:45 | Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки

20.03.2027 | 19:00 | Гонка переслідування 10 км, жінки

21.03.2027 | 15:30 | Масстарт 15 км, чоловіки

21.03.2027 | 18:00 | Масстарт 12,5 км, жінки

Раніше стало відомо, що чемпіонат світу з літнього біатлону у 2026 році не відбудеться.